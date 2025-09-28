Slušaj vest

Tokom komentara žirija na račun mlade kandidatkinje Darie Banože koja se sinoć pojavila u Pinkovim zvezdama, Jelena Karleuša ispričala je anegdotu kada je Cecu Ražnatović i Viki Miljković navodno polila vodom.

- Kada ne pevaš dobro, Viki za kaznu vodi da ljuštiš paprike, pošto voli da pravi ajvar. Ideš sa Viki i donesite meni jednu teglu. Svi Vikini kandidati moraju da kuvaju, ljušte paprike, peku đuveč i sve ostalo - rekla je Karleuša.

- Na Kosmaju smo imali jedan izlet gde smo pravili gulaš - rekla je Viki.

Karleuša polivala kuću Viki Miljković

- Samo da ti kažem, Viki i ja smo nekada bile komšinice, sve do jednog dana dok nisam videla da se iz dvorišta njene kuće nešto dimi. Zvonila sam tada, pošto je ona bila sa dragom kumom s kojom ja ne pričam. Nije htela da otvori. Mislila sam da kuća gori i preko ograde sam upalila šmrk crevo, a one su pravile kotlić u dvorištu. Nisu htele da me otvore, videla me je na kameri, mislila je da ja dolazim. Uzela sam crevo da spasim kuću gospođi i polijem joj kotlić i dve gospođe. Nikada mi se nije zahvalila za dobru komšijsku nameru - rekla je Karleuša.

- Zamisli Viki i Cecu koje prave kotlić, a Jelena sa crevom - smejao se Desingerica.

- Zvonim da pomognem, dimi se, ne znam da u dvorištu prave, vidim da nije tu, ja crevo i preko ograde. Sve bih dala da se tada snimalo na drugoj strani šta su njih dve tada rekle, to bi bilo antologijski - rekla je Jelena.

