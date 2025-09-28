Slušaj vest

Ekrem Jevrić umro je 2016. godine, a mnogi i dan danas pamte šaljivu pesmu "Kuća pos'o", kao i njegove urnebesne izjave u rijalitiju "Farma".

Jevrić se svojevremeno proslavio pesmom "Kuća pos'o, pos'o kuća" koja je za kratko vreme postala prava senzacija na internetu. Nakon toga, 2010. godine je ušao na "Farmu", gde je dodatno povećao svoju popularnost

On je živeo sa svojom porodicom u Njujorku, a 2016. preminuo je usled srčanog udara koji ga je zadesio dok je kretao na posao.

1/7 Vidi galeriju Ovo je sin Ekrema Jevrića Foto: Printscreen/Instagram/ Verdin Jevrić

Bio je oženjen Igbalom Jevrić, sa kojom je dobio četiri sina: Enisa, Verdina, Hajrudina i Berata.

Verdin je veoma popularan na društvenim mrežama, a živi u Njujorku i zaposlen je u jednoj tamošnjoj službi za obezbeđenje.

Mnoge devojke su bacila na njega oko, te nema sumnje da je to zbog njegovog privlačnog izgleda.

On se ne eksponira u javnosti i živi povučenijim životom, kao i ostatak njegove porodice posle očeve smrti.

Familija i žena i sinovi pevača se posvađali na sahrani

Rodbina Ekrema Jevrića (55) iz Crne Gore i njegova porodica iz Njujorka posvađali su se oko sahrane rijaliti zvezde.

Kako saznajemo, Ekremova familija je želela da dženaza bude u njegovom rodnom Gusinju da bi i njegova majka mogla da prisustvuje poslednjem ispraćaju, ali njegova supruga Igbala i sinovi iz Amerike nisu se složili s tim. Tako je juče Jevrić ipak sahranjen na groblju u Vašingtonu na Long Ajlendu, gde je odavno kupljena parcela za Jevrića preko jedne islamske organizacije. To je za Kurir potvrdio njegov rođak Šefkir iz Crne Gore.

- Ne znam tačno preko koga je ranije kupljeno mesto na muslimanskom groblju, ali Ekrem tamo već ima svoju parcelu. Njegova majka Emina teško je to podnela. Majka ko majka, ima najveću želju da isprati svog sina, pa je tu bilo malo ljutnje i svađe jer je depresivna i pod lekovima. Pozlilo joj je, gubila je dah, pa je i Hitna pomoć dolazila i davala joj injekcije za smirenje. Mnogo je potresena jer nije bila na sahrani svog sina. Logično je da je sahranjen u Americi jer su mu tamo deca, koja će obilaziti grob - rekao je Šefkir.

I Ekremov prijatelj Čupo Kalač kaže da je bilo svađe oko Jevrićeve sahrane.

- Neki nisu bili za to da se ona obavi u Americi. Bez obzira na to što je rođen u Crnoj Gori, on mora da bude tamo gde su mu žena i deca. Žao mi je što nisam stigao da odem u Njujork, neprestano mislim na njega - rekao je Kalač.