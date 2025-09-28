Slušaj vest

Takmičari "Elite" Zorica Marković i Sale Luks razmenjivali su svoja rijaliti iskustva uz prvu jutarnju kafu.

Dvoje zadrugara u pušioni su nadovezivali reč na reč, kašalj na kašalj, o svemu što su doživeli pred kamerama.

- Šta ti misliš da ja ne mogu da nosim firmirane stvari? To kad pereš ovde, sve se sj*be. To sam ponela u "Farmu" i nikad više - otkrila je Zorica, pa je dodala kako su na nju uticali ljudi iz rijalitija:

- Ja nisam verovala šta oni mogu da izazovu u meni. Teško je bilo. Preteško je bilo, ali prijalo mi, mamu mu. Volim selo u p*čku materinu - sećala se Markovićeva učešća na "Farmi".

Zorica Marković Foto: Ana Paunković, Petar Aleksić

Infekcije u rijalitiju

- Mi ništa nismo imali. Počeli smo svi tamo da ličimo. Devet meseci je trajalo, a tri su najavili - nadovezao se Luks.

- Inficira sve ovo. To ti je neverovatna stvar. Ovo je psihološki eksperiment. Fizički, hajde - nastavila je Zorica.

- Posebno ako spajaš sezonu za sezonom - konstatovao je Sale.

- Nikada nisam spajala - poentirala je Zorica koja ima žestoki sukob sa Kačavendom.

