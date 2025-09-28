Slušaj vest

Nada Obrić progovorila je o svom zdravstvenom stanju. Ona je otkrila da su joj stigli rezultati sa lekarskih pregčeda u Beču i da su oni pozitivni.

"Osećam se čudno"

- Osećam se čudno, ali najbitnija je glava. Idem u emisiju, pa ću sve završti fino. Sve je stvar glave, da li hoćete da budete negativni ili se borite do iznemoglosti. Ljudi danas odustaju i to je greška, šta to znači? Neću da odustanem, svaka minuta i svaki dan nosi nešto novo i svaki je od Boga dan. Svakom danu se treba radovati, ako se ne raduješ, to znači da si bogohulan -rekla je Nada u emisiji "Premijera -Vikend specijal", pa otkrila lepe vesti.

Nada Obrić objasnila zašto je na aerodromu bila u invalidskim kolicima Foto: Kurri tv

- Bila sam u Beču i uradila sam godišnje kontorole, a rezulati su odlični. Oseti se u glasu, a zahvalna sam Bogu i svima. Išla sam sa strahom, a vraćam se presrečna. Ljudi su me prepoznavali na aerodromu i rekla sma sebi da nemam prava da budem negativna. Jasam normalno ljudsko biće koje je bilo četiri puta u jezovoj situaciji, lekari su sumnjali da će biti dobro. Nikada nisma dozvolila da padnem u krevet, sama sebi sam teška tada i time ništa ne dobijam, diži se iz kreveta -rekla je Nada.

Uslikana u invalidskim kolicima

Nada se nedavno na aerodromu pojavila u invalidskim kolicima, a sada je objasnila šta se dogodilo.

- Imam problem sa oba kuka, a hodnici na aerodromu su kilometrima dugački. Ja bez blama i srama idem tako i onda i brže stignem -rekla je Nada.

Halid Bešlić veruje u svoje ozdravljenje Foto: Kurir / Marina Lopičić

Nada je poslala pozitivne misli i želje za ozdravljenje Halidu Bešliću.

- Halid je prvi koncert imao sa mnom, to ne kažem ja, to je rekao Halid. Nismo se čuli, ali svaki dan se Bogu molim za njegovo zdravlje. Nema toga ko je izuzet, bolest ne bira. Ja kada sam otišla na prvu operaciju bila sam najzdravija žena na svetu, ali Bog je taj koji odlučuje. Ja mislim da sam mnogo dobrog učinila, nema veće sreće nego kad znaš da si nekom spasio život -rekla je Nada.