Ana Sević proslavila se kao pevačica u Zvezdama Granda nakon čega je uplovila i u voditeljske vode, a mnogi se i dalje pitaju da li planira da se vrati na pevačku scenu o čemu je gvoorila u emisiji Grand specijal.

– Zavisi od trenutka. Odavno sam se povukla sa ove pevačke scene i na kraju sam mnogo duže voditelj nego što sam radila, ali muzika je moja ljubav i zasita to će zauvek tako ostati, ali situacija je takva da želim da se maksimalno potrudim svojoj deci– iskrena je voditeljka.

I dok se mnoge pevačice vrate javnom poslu ubrzo nako porođaja, Ana ne želi da zapostavlja svoje porodične obaveze koje su joj još uvek prioritet u životu.

– Ja sam tu debatu stalno vodila i sa Sašom Popovićem, on je stalno govorio: „Ja tebe ne razumem, sve uslove imaš, savršeno izgledaš i pevaš, a ti nečeš“. Situacija je takva, možda će se promeniti, nikad se ne zna, ali zaista radim onako kako osećam i kako mislim da treba. Deca su mala i hoću da budem maksimalno tu za njih troje– objašnjava Sevićeva.

Na pitanje da li bi snimila duet sa Darkom Lazićem, Ana odgovara:

– Razmišljali smo o tome, i nije prošao dan da me Saša nije podsticao da mi nađemo pesmu. Ništa nije isključeno, negde sam to Saletu ostala dužna i desiće se ako nađemo pesmu. Mi smo drugačiji profil pevača, ali ako nađemo na nekoj sredini da plivamo oboje, što da ne– tvrdi voditeljka.