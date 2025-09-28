Bora Santana i Milica Kemez bili u braku 9 meseci

Bora Santana pre par dana u emisiji ''Pitanja novinara'' saznao je da se Milica Kemez obratila svim srpskim redakcijama i zatražila da joj se više ne stavljaju zajedničke slike s Borom, s kojim je inače provela godine unazad.

Bora nije mogao da ostane imun nakon ovog saznanja, već je odmah razvezao jezik u unakazio bivšu devojku podsetivši sve na njene rane radove i prošlost pre njega.

Milica Kemez

Milica Kemez se obratila naciji

Milica Kemez je sada rešila da se ponovo obrati javnosti i svima da do znanja kako ne želi više da bude deo svoje prošlosti i ne želi da bude žrtva:

- Ja sam izgubila sve na početku ovog života i nijedan sledeći gubitak me ne može uplašiti ni poremetiti u tome i to je moja moć! Imam pravo na greške, na prošlost i na to da ne želim da budem više deo istih! Jednom sam iznela istinu o svojoj boli i napravili ste me jadnicom i žrtvom, više nikada ničija žrtva - poručila je Milica.

