Očevici koji su se našli na istom mestu na kom se pojavio i pevač,kažu za Kurir da su se iznenadili kada su ga videli.

- Stvarno nisam očekivao da ga vidim ovde, mislio sam da posle onakve nesreće odmara kod kuće. Srećom, ipak nije ozbiljnije povređen pa je ovde danas uživao u ručku s prijateljima - kaže izvor Kurira sa lica mesta.

Sa zavojem na licu i modricama, pevač je delovao pomalo zabrinuto, a onda je i razgovarao telefonom. Na njegovom licu se može videti umor i neraspoloženje, ali kada je reč o stajlingu, Darko se skockao za desetku.

U beloj košulji, krem pantalonama i crnom džemperu na zip Darko je uživao u nedeljnom popodnevu.

Mladen Mijatović otkrio šta se dešavalo kobne noći

Mladen Mijatović je danas na Pink televiziji objasnio detalje nesreće i dalji tok istrage:

- Istraga je još uvek u toku po nalogu nadležnog Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, a ono što je evidentno i što je činjenica jeste da su povređeni i Darko Lazić i njegova supruga. Moram reći koliko god to bizarno zvučalo da su u pitanju samo lake telesne povrede i to je najvažnije, da niko nije stradao, poginuo i da nema teških telesnih povreda tako da su oboje nakon ukazane medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi pušteni na kućno lečenje. Tužilaštvo je naložilo policiji da obavi određene radnje odnosno da pribavi izjave svedoka, da se skinu snimci sa sigurnosnih kamere i da se uzme izjava od vozača autobusa. Moram da napomenem da je autobus GSP u tom trenutku bio prazan odnosno nije bilo putnika i išao je ka garaži, možda je to sreća u nesreći. Vozač (Darko Lazić) je bio pod dejstvom alkohola, negativan je na droga testu i vozio je bez srpske dozvole - otkriva Mladen Mijatović.

- Da li je njemu trajno oduzeta vozačka dozvola? - upitan je Mladen.

- Pa nije oduzeta trajno, ali kao i svakom što se oduzme vozačka dozvola na određeni vremenski period kada sakupi određeni broj bodova. Osoba kojoj je oduzeta vozačka dozvola ima obavezu da u agenciji za bezbednost saobraćaja sluša određene časove i prisustvuje određenim predavanjima na temu ''Bezbednost saobraćaja''' i nakon toga polaže se ispit. Ukoliko se ispit uspešno položi, onda se vozaču vraća vozačka dozvola i ima pravo da učestvuje u saobraćaju - saopštava Mladen Mijatović.