PEVAČ UMALO UBIJEN NA SVADBI! Izbila tuča kakvu niko do tada nije video: Letele pesnice, čaše, flaše...
Ljuba Perućica godinama je prisutan na javnoj sceni, a kroz brojne tezge nagledao se raznoraznih situacija.
Jednom prilikom je otkrio sa čim se sve susretao na veseljima, te se prisetio situacije iz koje je jedva izvukao živu glavu.
- Doživljavam razne neprijatnosti s vremena na vreme, jer se neki ljudi promene kada popiju koju čašu. Dešavalo se da momci razbiju ceo lokal dok pevam i da nam flaše i čaše bukvalno proleću pored glava - priznao je Ljuba.
"Svatovi su se tukli između sebe"
- Čak se desilo i da su se svi svatovi tukli između sebe i da nismo znali gde da pobegnemo u tom haosu - rekao je, pa dodao:
- Bilo je i trenutaka da kolega, tik pred kraj svirke, pokupi sav bakšiš i podeli ga kako je zamislio i donese nazad - ispričao je Perućica jednom prilikom za domaće medije.
