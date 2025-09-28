Slušaj vest

Ljuba Perućica godinama je prisutan na javnoj sceni, a kroz brojne tezge nagledao se raznoraznih situacija.

Jednom prilikom je otkrio sa čim se sve susretao na veseljima, te se prisetio situacije iz koje je jedva izvukao živu glavu.

- Doživljavam razne neprijatnosti s vremena na vreme, jer se neki ljudi promene kada popiju koju čašu. Dešavalo se da momci razbiju ceo lokal dok pevam i da nam flaše i čaše bukvalno proleću pored glava - priznao je Ljuba.

1/5 Vidi galeriju Perućica ispred porodilišta Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Svatovi su se tukli između sebe"

- Čak se desilo i da su se svi svatovi tukli između sebe i da nismo znali gde da pobegnemo u tom haosu - rekao je, pa dodao:

- Bilo je i trenutaka da kolega, tik pred kraj svirke, pokupi sav bakšiš i podeli ga kako je zamislio i donese nazad - ispričao je Perućica jednom prilikom za domaće medije.

