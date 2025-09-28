Slušaj vest

Radiša Trajković Đani prevaren je u Makedoniji od strane jedne od voditeljke iz pomenute države. Pevač je zakazao intervju, međutim, voditeljka ga je pozvala u hotelsku sobu na šta je on pristao, jer je mislio da je snimanje u jednoj od sobi hotela.

On je došao do sobe 82, pokucao na vrata, a kad su se vrata otvorila dočekao ga je stariji čovek u gaćama.

- Kaže mi ona: "Dođi u sobu 82". Znaš, kao šifra. Ja odem, pozvonim, a izlazi mator čovek u gaćama i pita: "Šta je bilo?" Jedva sam mu objasnio - prepričao je Đani kroz smeh u emisiji "Stars Show".

1/5 Vidi galeriju Đani na šabačkom vašaru Foto: Boba Nikolić

Momci skidali majice, devojke igrale na nastupu pevača

Na ovogodišnjem šabačkom vašaru, među ringišpilima, šećernom vunom i roštiljem, najveću pažnju skrenuće ludi estradni nastupi koji se mesecima prepričavaju.

Naša ekipa našla se tokom prethodne noći na licu mesta, te smo zabeležili ludi provod koji je Đani napravio.

Pevač je nastupao ispod šatre koja je bila krcata i ispunjena do poslednjeg mesta.

On je svojim hitovima napravio atmosferu za pamćenje, a u jednom momentu svi posetioci su bili u transu.

Momci su skidali svoje majice, devojke su igrale, a Đanija su svi kitili parama.

Šuške su samo letele, pa se u jednom momentu činilo da pevač nije znao šta će sa njima.