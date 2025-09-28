Slušaj vest

Sergej Ćertković ne krije da i dalje ima dete u sebi i da mu je to i pomoglo da se bavi i dečjim programom. Međutim, kako kaže njegove ćerke ga mole da to više ne radi i da sve izbriše.

- Svako u sebi ima dete, ja sam našao hobi za to neko malo dete u sebi, gradim ga non stop. Ono na čemu smo radili nekoliko godina, predstava “Lola i Mila i zubić vila”, biće u decembru. Lola i Mila su porasle imamo tako tih situacija kada Lola dođe iz škole, pa kaže: “Molim te izbriši sve predstave sa Jutjuba, pošto drugari uvek nađu razlog da te zezaju, pa kažu: “Evo je Lola sa crtanog filma”. To je jedna Lola, a druga Lola je danas tinejdžerka - otkrio je porodične detalje Sergej i dodao:

- Dobri smo, zaista sam pun razumevanja za decu u današnjem vremenu i svetu koji ih okružuje. Nije im nimalo lako, ali ni roditeljima nije. Moramo ih gledati, slušati, maziti i paziti i non-stop pričati. Treba ih spasiti društvenih mreža i vremena provedenog tamo. Potreban nam je svima detoks od društvenih mreža - zaključio je on za Blic.

1/7 Vidi galeriju Sergej Ćetković Foto: Damir Dervišagić, Opština Stari Grad, Ana Paunković

Neće u penziju

Pevač je onda progovorio i o tome da li planira da se penzioniše.

- Ja mislim da je penzija, odnosno prestanak rada nešto najgore za čoveka. Ja nisam od onih koji vole da leže i ništa ne rade, ja sam radoholik po prirodi, ne zato što sam željan ne znam ni ja čega, nego zato što volim da ostvarim ono što sam zamislio. Mnogo radim, kreativnost mi ne da da stanem. Teško da će se desiti taj trenutak da odustanem od muzike, jer kada se baviš muzikom i radiš ono što voliš - otkrio je pevač za Blic.