Slušaj vest

U emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji pevač Darko Lazić iznenadio je gledaoce otkrivši malo poznatu porodičnu priču, da mu je legendarna pevačica Vida Pavlović zapravo baba.

- Nisam ni ja to znao do pre par godina, a nisam ni pominjao. Odrastao sam uz Vidu Pavlović, a nisam znao da mi dođe baba. Majka od moje majke i ona su od rođenih tetaka sestre. Do pre 10 godina nisam znao - ispričao je Darko.

vida-3.jpg
Foto: Printscreen

On je dodatno pojasnio svoje poreklo:

- Dođe mi baba, ona je sestra moje babe - naglasio je.

Na to se nadovezala Živkica Miletić, koja je zajedno sa pevačicom Jelenom Kostov i Darkom bila gošća u studiju:

- Povukao si talenat od prave žene i pravog pevača.

DARKU LAZIĆU VIDA PAVLOVIĆ DOĐE BABA?! Pevač saznao tek pre 10 godina, EKSKLUZIVNO za Kurir sve otkrio: OVAKO SU POVEZANI! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsEKSKLUZIVNI PAPARACO DARKA LAZIĆA NAKON NESREĆE! Zavoj na glavi, po licu krv i modrice, pogledajte kako pevač izgleda posle strašnog udesa (FOTO)
darko lazić.jpg
StarsOTKRIVENO SVE O NOĆI KAD JE DARKO LAZIĆ PIJAN UDARIO U AUTOBUS! Mladen Mijatović ispričao kompletnu istinu, isplivali detalji koji zakucavaju na licu mesta
darko lazic.jpg
StarsSRAMNO I SKANDALOZNO! Jodžir pokušao da bude duhovit pa zgrozio čitav Balkan: Poslao poruku Darku Laziću koja je čist primer kako ne smete da razmišljate
Jodžir poslao sramnu poruku Darku Laziću
Stars"SKOČIO SAM NA PIŠTOLJ ZBOG DARKA LAZIĆA, A SADA NEMAMO KONTAKT" Bivši član obezbeđenja poznatih raskrinkao čitavu estradu, Zvezde Granda, rijaliti učesnike...
lazic.jpg
Darko Lazić u kafani Izvor: Instagram/samo.bob