U emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji pevač Darko Lazić iznenadio je gledaoce otkrivši malo poznatu porodičnu priču, da mu je legendarna pevačica Vida Pavlović zapravo baba.

- Nisam ni ja to znao do pre par godina, a nisam ni pominjao. Odrastao sam uz Vidu Pavlović, a nisam znao da mi dođe baba. Majka od moje majke i ona su od rođenih tetaka sestre. Do pre 10 godina nisam znao - ispričao je Darko.

On je dodatno pojasnio svoje poreklo:

- Dođe mi baba, ona je sestra moje babe - naglasio je.

Na to se nadovezala Živkica Miletić, koja je zajedno sa pevačicom Jelenom Kostov i Darkom bila gošća u studiju:

- Povukao si talenat od prave žene i pravog pevača.

