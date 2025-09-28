Slušaj vest

Katarina Lazić se poslednjih dana, nakon saobraćajke koju je Darko izazvao u pijanom stanju, gotovo i ne pojavljuje u javnosti, a bliski ljudi tvrde da je iscrpljena i razočarana.

- Kaća mu je otvoreno rekla da je period kada je imao blokatore bio najmirniji u njihovom braku. Tada je bilo manje problema, više poverenja, i ona to vidi kao jedini način da ga spasi. Ako odbije, odlazi kod svojih i neće se više vraćati - priča izvor blizak paru za domaće medije.

Katarina Lazić

Da Katarina zaista misli ozbiljno, navodno potvrđuje i prijateljica porodice koja ističe da je ovo njen poslednji pokušaj da održi brak na nogama.

- Kaća danima ne izlazi iz kuće, povukla se i ne želi da priča ni sa kim. Sve vreme ponavlja da ne može više ovako da živi. Ultimatum nije pretnja, već poslednja šansa koju daje Darku - naglašava sagovornica.

Mladen Mijatović otkrio šta se dešavalo kobne noći

Darko Lazić

Mladen Mijatović je danas na Pink televiziji objasnio detalje nesreće i dalji tok istrage:

- Istraga je još uvek u toku po nalogu nadležnog Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, a ono što je evidentno i što je činjenica jeste da su povređeni i Darko Lazić i njegova supruga. Moram reći koliko god to bizarno zvučalo da su u pitanju samo lake telesne povrede i to je najvažnije, da niko nije stradao, poginuo i da nema teških telesnih povreda tako da su oboje nakon ukazane medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi pušteni na kućno lečenje. Tužilaštvo je naložilo policiji da obavi određene radnje odnosno da pribavi izjave svedoka, da se skinu snimci sa sigurnosnih kamere i da se uzme izjava od vozača autobusa. Moram da napomenem da je autobus GSP u tom trenutku bio prazan odnosno nije bilo putnika i išao je ka garaži, možda je to sreća u nesreći. Vozač (Darko Lazić) je bio pod dejstvom alkohola, negativan je na droga testu i vozio je bez srpske dozvole - otkriva Mladen Mijatović.

- Da li je njemu trajno oduzeta vozačka dozvola? - upitan je Mladen.

- Pa nije oduzeta trajno, ali kao i svakom što se oduzme vozačka dozvola na određeni vremenski period kada sakupi određeni broj bodova. Osoba kojoj je oduzeta vozačka dozvola ima obavezu da u agenciji za bezbednost saobraćaja sluša određene časove i prisustvuje određenim predavanjima na temu ''Bezbednost saobraćaja''' i nakon toga polaže se ispit. Ukoliko se ispit uspešno položi, onda se vozaču vraća vozačka dozvola i ima pravo da učestvuje u saobraćaju - saopštava Mladen Mijatović.

Tvrdi da nije bio pijan ali i da se ničega ne seća

Darko Lazić

Lazić je u prvoj izjavi za medije otkrio da se ničega ne seća.

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju i pominju se nedozvoljene supstance. Hvala bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Nije bilo ni prekoračenje brzine, idemo dalje. Imam 15 kopči, ali moram da napomenem da alkohola i nedozvoljenih supstanci nije bilo - rekao je folker.

