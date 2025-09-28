ON NJU ZOVE DRUGOM MAJKOM, ONA NJEGA SINOM! Darko Lazić se emotivno obratio pevačici i poručio: "Pevaćeš mi kad se budem ženio", ona odbrusila: Ne dam ti više!
Pevač Darko Lazić u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji emotivno je govorio o svom odnosu sa Živkicom Miletić, koju smatra posebnom osobom u svom životu.
- Živkica je moja druga majka, počeo sam da pevam sa 7 godina i od tada znam za nju. Ona je meni omiljena. Kada sam je video, zaboravio sam i na Zvezde Granda. Samo mi je ona bila u glavi. Rekla mi je da ću da pobedim - ispričao je Darko.
Svoju bliskost sa Lazićem potvrdila je i Živkica, rekavši:
- Darko je moj treći sin, on je odlučan. Nekad sam ga grdila, sad ga hvalim. Poslušao me je i sada je odličan. Ni mojim sinovima kući ne ponavljam, samo jednom kažem i to je kraj. Darko je poseban u svakom smislu, dobar pevač i dobar čovek. On poseduje i jedno i drugo i moj je sin zauvek.
Lazić je tokom emisije i nakon što je Živkica zapevala šaljivo poručio:
- Kad se budem ponovo ženio, pevaćeš mi, ali nećeš ti to hteti - rekao je kroz osmeh.
Živkica mu je tada uzvratila odlučno:
- Nećeš se ti ženiti više, ja ne dam. Snajka je odlična. Smirila ga je, čestitam Kaći što te je dovela u red.
