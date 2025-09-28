Slušaj vest

Pevač Darko Lazić u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji emotivno je govorio o svom odnosu sa Živkicom Miletić, koju smatra posebnom osobom u svom životu.

- Živkica je moja druga majka, počeo sam da pevam sa 7 godina i od tada znam za nju. Ona je meni omiljena. Kada sam je video, zaboravio sam i na Zvezde Granda. Samo mi je ona bila u glavi. Rekla mi je da ću da pobedim - ispričao je Darko.

darko lazić.jpg
Foto: Kurir Televizija

Svoju bliskost sa Lazićem potvrdila je i Živkica, rekavši:

- Darko je moj treći sin, on je odlučan. Nekad sam ga grdila, sad ga hvalim. Poslušao me je i sada je odličan. Ni mojim sinovima kući ne ponavljam, samo jednom kažem i to je kraj. Darko je poseban u svakom smislu, dobar pevač i dobar čovek. On poseduje i jedno i drugo i moj je sin zauvek.

Lazić je tokom emisije i nakon što je Živkica zapevala šaljivo poručio:

- Kad se budem ponovo ženio, pevaćeš mi, ali nećeš ti to hteti - rekao je kroz osmeh.

Živkica mu je tada uzvratila odlučno:

- Nećeš se ti ženiti više, ja ne dam. Snajka je odlična. Smirila ga je, čestitam Kaći što te je dovela u red.

PUSTI-BRIGU-S05EP04-SKRACENO.00_30_45_14.Still004.jpg
Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsŽENA DARKA LAZIĆA DALA ULTIMATUM PEVAČU?! Ako odbije, stavlja tačku na brak:"Ne može više tako da živi..."
132132132132.jpg
StarsEKSKLUZIVNI PAPARACO DARKA LAZIĆA NAKON NESREĆE! Zavoj na glavi, po licu krv i modrice, pogledajte kako pevač izgleda posle strašnog udesa (FOTO)
darko lazić.jpg
StarsOTKRIVENO SVE O NOĆI KAD JE DARKO LAZIĆ PIJAN UDARIO U AUTOBUS! Mladen Mijatović ispričao kompletnu istinu, isplivali detalji koji zakucavaju na licu mesta
darko lazic.jpg
StarsSRAMNO I SKANDALOZNO! Jodžir pokušao da bude duhovit pa zgrozio čitav Balkan: Poslao poruku Darku Laziću koja je čist primer kako ne smete da razmišljate
Jodžir poslao sramnu poruku Darku Laziću
Darko Lazić otkrio zašto je iz mislio da se razvodi Izvor: Kurir