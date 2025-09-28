Slušaj vest

- Ja moram da kažem da nisam razmišljala da li treba da se priključim žiriju jer je kontraverzan momak tamo, konkretno Desingerica. On je predivan prema meni, veoma je kulturan, prema meni je suzdržan, a to što on radi, radi za sebe. Sa druge strane, Jelenu nisam poznavala kao ovo što je sada, jesam je znala kada je bila detence, aj sam sarađivala sa njenom mamom Divnom. Iskreno bilo je davno kada sam ja išla kod Divne u emisiju,a tamo me je sačekala mala Jelena i divna mi je rekla da želi da se upozna sa mnom, ona ima veliko poštovanje prema meni, i iskreno poštujem i ja nju. Bosanac je neko ko baci strelicu, ali povuče, i on me poštuje zbog Miroljuba -rekla je Zorica u "Premijeri Vikend Specijal", a potom se dotakla i napada na Viki:

E sada što se tiče Viki, ja da mi je neko rekao da će se desiti ovo ja sam mogla da odsečem ruku da se to neće desiti. Krivo mi je što je Amidži šou bio pre emisije koja je razlog mog odgovora. Ja sam tada rekla da bih izbacila Viki jer je loša u žiriju, a gde je krenulo to, krenulo je za to što ona nikome ne da glas, a druge proziva. Ona je zbog toga moje najveće razočarenje, ona sve hvali, ali nikome ne da glas. Meni je zasmetalo ono što je ona rekla, a ja ću citirati "Jadan je onaj koji drugog ponizi, da bi sebe uzdigao", onda je da je šmeker, rekla bi da će tek sada da me nervira.

Zorica je potom otkrila čega su njena ćerka Zlata i Kemiš stalno sa njom na snimanju Pinkovih zvezda:

- Zlata je moj stilista i šminker, a pored toga Kemiš je tu da uvek bude kraj mene.

Evo kako su ona i Kemiš došli na ideju da naprave svadbeno veselje

- To je bila njegova ideja, moram da kažem tokom jedne emisije se to desilo, MIroljub je rekao da mi pravimo svadbu, i onda je on meni rekao da mi nikada nismo pravili slavlje za nas, za decu smo sve pravili, ali za nas ništa. Kada smo odučili da napravimo slavlje, zvali smo samo ljude kod kojih smo mi išli i bilo nam je divno i lepo. Hvala svima koji su nam se odazvali ili koji su bili kod nas. - rekla je Zorica pa je otkrila da su im deca uplatili putovanje u Veneciju: