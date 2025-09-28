Slušaj vest

Nedelja za nama donela je strašan bilans: izgubljeni životi na putevima, porodice zavijene u crno, nesreće koje ne prestaju da potresaju naciju. Dok god za volan sedaju oni koji ubijaju bahatom vožnjom, naše ulice ostaju krvave.

Takođe, jedan od primera bahate vožnje je pevač Darko Lazić koji je nedavno ponovo imao strašan udes u autobus dok je bio u automobilu sa suprugom.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Gosti "Pulsa Srbije" koji su pričali o tome kako i kada će biti zaustavljeni bahati vozači bili su Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja, Blažo Marković, predsednik Sindikata policija i policijskih starešina, Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira i Slavka Babić, advokatica.

Informacije iz 2018

Novinarka Ljiljana Stanišić se vratila sedam godina unazad, pa spomenula saznanja o vožnji pevača Darka Lazića:

- Tada smo saznali da je imao nesreću i da mu se bore za život. Kao čovek sam bila baš uznemirena, ja ga znam i sarađujem dugo sa njim u vezi posla. Nije bilo prijatno izveštavati o tome i kroz šta prolazi on. Dakle, za mene je to bila informacija koja je mogla da bude kobna jer je njegov život bio u pitanju. Uspeo je da se izvuče iz toga. Mislili smo da će ga to promeniti, makar u domenu odgovornosti u saobraćju i kako se odnosi prema životu - započela je, pa se osvrnula na 2020. godinu:

- Nakon možda dve godine sam ponovo dobila informaciju da je na auto-putu doživeo saobraćaju nesreću. Ovo sada je treći put da se dešava ovako nešto.

Svest saobraćaja

Jevtić je prvo odgonetnuo koliko je prošle godine ljudi poginule, te je podigao svest o odgovornosti u saobraćaju:

- Prošle godine je poginulo 514 ljudi, toliko je bilo sahrana. Imamo od početka godine 354 osobe koje su stradale, a 23.500 saobraćajnih nezgoda. Ovakve nesreće kod javnih ličnosti, prva reč je odgovornost, dakle stalno se ponavlja isto, a čini mi se da smo doživeli poraz sistema. Dakle, jedan čovek se prema čitavom sistemu saobraćaja ponaša ovako, sve te izjave, po mom mišljenju, veštačenje će pokazati šta se zaista desilo. Mislim da je ovde reč o potpunom odsustvu svesti čoveka, prate ga mladi, to postaje model ponašanja, šalje poruku da se iz svake nesreće čovek može izvući.



Jevtić je nastavio svoj govor, pa spomenuo policiju:

- Ona se trudi da radi svoj posao, postoji sistem bezbednosti saobraćaja, a onda imate ovakve stvari. Dakle, ja očekujem korak tužilaštva u ovome, jako bih voleo da presečemo ovakve događaje i stanemo im na put. Šta da je u autobusu bila trudna žena? Lazić kaže "hvala Bogu pa niko nije bio" ali ne možemo da se oslanjamo na Boga u takvim situacijama, već na sopstvenu odgovornost, pa tim izjavama hvata na neku emociju. Privatno, ovo je čist bezobrazluk.

Krvave ulice: Kada će bahati vozači biti zaustavljeni? Izvor: Kurir televizija

Kazne

Babić je iz ugla prava pričala o potencijalnim kaznama za ovakva dela:

- Imamo saobraćajne prekršaje i krivična dela iz bezbednosti saobraćaja. U ovom slučaju se ne radi o prekršaju jer je imovinska šteta veća od 200.000 dinara ili postoji laka ili teška telesna povreda. Ovde je u pitanju alkoholisano lice, kako smo saznali iz medija, pa je pooštrena kaznena politika za to krivično delo. Zaprećena kazna je od dve do 10 godina. Ako postoje teške telesne povrede, i ako je veća imovinska šteta, tu je kazna kakvu sam rekla, a ne može da bude uslovna osuda, već je obavezna mera oduzimanja vozčke dozvole ili zaplena vozila.

Marković se osvrnuo na ovaj slučaj, pa izneo komentar:

- Ova kazna zatvora nije za sve slučajeve, već samo za ovaj poslednji, to bih voleo da napomenem gledaocima, a nemam informaciju da li se vodio postupak i za prošle slučajeve. Loše je kada neko radi šta god hoće, a zakon mu ništa ne može. To je poenta priče. Imamo i obične radnike koji rade šta god hoće, a šta se tada rađa u čoveku, kada neko može da radi šta god hoće, a neko ne sme ništa. Kako se peglaju ovakvi slučajevi? To je svuda problem.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

DARKO LAZIĆ NE MOŽE DA SE NADA BLAGOJ KAZNI: