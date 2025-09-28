Slušaj vest

Voditelj Goran Čomor omiljen je među publikom pa i poznat po svom oštrom jeziku, te se ne isplati stati mu na žulj.

On se svima često jasno stavlja do znanja kakvog je stava, a sad je javno otkrio jednu dugo čuvanu estradnu tajnu, a dotakao se i privatnog života.

1/5 Vidi galeriju Hanka Paldum, ne estradi je prisutna nekoliko decenija, ali svoj privatni život retko eksponira u javnosti. Foto: Dragan Kadić, Dado Đilas, Marina Lopicic

- Hanka Paldum mi je tražila novac za gostovanje, a ja sam inače pre toga , godinama sarađivao s njom. Ja i danas smatram da to nije u redu, jer televizije treba da refundiraju svojim gostima osnovne troškove.

Razveo se

Goran Čomor je u emisiji otkrio i da više nije u braku.

1/4 Vidi galeriju Goran Čomor Foto: Kurir Televizija, printscreen YT, Privatna Arhiva

- Razveli smo se sporazumno, mada razmišljam sada šta znači "sporazumno" - rekao je on, a na pitanje da li je tačno da ga je supruga prevarila, voditelj je rekao:

- Ne bih da govorim o tome. Smatram da o tome ne treba da pričam javno - poručio je on za Hajp.

Želi da usvoji dete

- I dalje imam želju da usvojim dete. Sada imam malo više godina i ne mislim da to mogu, ali bih uvek to uradio. Imam sredstava i dobro živim, tako da smatram da bi mogao to. Nije bitno da li je devojčica ili dečak, voleo bih samo nekoga da usrećim - rekao je Goran u emisiji Pretres kod Stefana Usiljanina.

Promenio lični opis

Foto: Kurir

Goran Čomor je nedavno uspešno obavio transplantaciju kose u Turskoj!

Transplantacija je obavljena u jednoj od vodećih turskih klinika, uz maksimalnu stručnost i posvećenost lekarskog tima!

Inače, Goran je odlučio da napravi i lični zaokret pa je osim boravka u Turskoj i transplantacije kose uz poseban režim ishrane, uspeo da smrša i sedam kilograma.

Bilo kako bilo, sve pomenuto obećava, spremite se za novog starog Gorana Čomora i ponedeljak veče koje se ne propušta!

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: