"HANKA PALDUM MI JE TRAŽILA NOVAC ZA GOSTOVANJE" Poznati voditelj razotkrio pevačicu, pa otkrio istinu o razvodu: Promenio lični opis i niko ga ne prepoznaje
Voditelj Goran Čomor omiljen je među publikom pa i poznat po svom oštrom jeziku, te se ne isplati stati mu na žulj.
On se svima često jasno stavlja do znanja kakvog je stava, a sad je javno otkrio jednu dugo čuvanu estradnu tajnu, a dotakao se i privatnog života.
- Hanka Paldum mi je tražila novac za gostovanje, a ja sam inače pre toga , godinama sarađivao s njom. Ja i danas smatram da to nije u redu, jer televizije treba da refundiraju svojim gostima osnovne troškove.
Razveo se
Goran Čomor je u emisiji otkrio i da više nije u braku.
- Razveli smo se sporazumno, mada razmišljam sada šta znači "sporazumno" - rekao je on, a na pitanje da li je tačno da ga je supruga prevarila, voditelj je rekao:
- Ne bih da govorim o tome. Smatram da o tome ne treba da pričam javno - poručio je on za Hajp.
Želi da usvoji dete
- I dalje imam želju da usvojim dete. Sada imam malo više godina i ne mislim da to mogu, ali bih uvek to uradio. Imam sredstava i dobro živim, tako da smatram da bi mogao to. Nije bitno da li je devojčica ili dečak, voleo bih samo nekoga da usrećim - rekao je Goran u emisiji Pretres kod Stefana Usiljanina.
Promenio lični opis
Goran Čomor je nedavno uspešno obavio transplantaciju kose u Turskoj!
Transplantacija je obavljena u jednoj od vodećih turskih klinika, uz maksimalnu stručnost i posvećenost lekarskog tima!
Inače, Goran je odlučio da napravi i lični zaokret pa je osim boravka u Turskoj i transplantacije kose uz poseban režim ishrane, uspeo da smrša i sedam kilograma.
Bilo kako bilo, sve pomenuto obećava, spremite se za novog starog Gorana Čomora i ponedeljak veče koje se ne propušta!
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: