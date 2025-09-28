Slušaj vest

Poznati voditelj Zoran Pejić Peja izazvao je lavinu reakcija nakon što je u emisiji izneo stavove o podeli poslova u domaćinstvu.

Njegova izjava da je kuhinja "isključivo za žene" naišla je na oštre kritike, posebno među ženama u Srbiji i regionu.

- Možda će sada mnoge žene da mi zamere, ali kod nas u kući se zna ko je žena, a ko muškarac. Ja se ponosim njom što kuva, svaka joj čast što kuva, time pokazuje da je žena. Kad vidim muškarca u kuhinji i on secka, pa bajo, obuci haljinicu pa kuvaj. Uzmi usisaj, uzmi džoger i briši onda - izjavio je Peja u emisiji na Red TV, a to je pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama:

- "Primitivizam teški, ovaj je seljačina samo takva ", "Žena nije rob, ako mogu da joj pomognem i smanjim obaveze zašto da ne", i "Bože, gde živiš ti" samo su neki od komentara koji su osudili Pejin stav.

Mnogi su istakli da su muškarci i žene ravnopravni i da kućni poslovi ne bi trebalo da budu podeljeni po polu.

Smuvao dosta mlađu pevačicu

Kako pišu domaći mediji, Peja je nju upoznao dok je još bio u vezi. Iako se odlično slažu, njih dvoje ne žele da zvanično budu u vezi, već im odgovara da su u kombinaciji.

- Njih dvoje su se upoznali pre mnogo godina, dok su oboje bili u vezama, te zbog toga tada ništa nije bilo među njima. Nedavno su se sreli u jednom tržnom centru, gde su se ispričali i varnice su se javile na keca. Ubrzo su stupili u kontakt i počeli su da se viđaju - rekao je izvor za Informer, pa otkrio zbog čega njih dvoje nisu zvanično u vezi, nego se povremeno viđaju:

- Peja ima mnogo poslovnih obaveza, zbog čega kuburi sa slobodnim vremenom i sada nije u prilici da bude u vezi i nekom se posveti maksimalno. Oni su se našli na pola puta i shvatili su da je najbolje da budu prijatelji sa povlasticama i viđaju se povremeno. Hemija među njima postoji, a da li će on prelomiti i ozvaničiti vezu sa pevačicom, videćemo uskoro.

