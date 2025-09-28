Slušaj vest

Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, danas je na X platformi podelio delić atmosfere sa porodične ceremonije kojoj je prisustvovao.

U njegovom domu danas je poseban dan, a Mitrović je otkrio da je imao dvostruki razlog za slavlje.

Naime, on je podelio snimak sa venčanja i krštenja u crkvi.

Aleksandar izgovorio sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj devojci Ivani

Čin krštenja je takođe obavljen u istoj crkvi i Mitrović je krstio svog unuka Vukana, te je porodica imala dvostruko slavlje.

Prelepe i emotivne kadrove iz crkve je Mitrović podelio na svom X nalogu napisavši:

- Završena ceremonija venčanja i krštenja oca, sina i Svetog Vukana.

