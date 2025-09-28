U njegovom domu danas je poseban dan
OŽENIO SE SIN ŽELJKA MITROVIĆA! Objavio snimak iz crkve, danas ima dvostruki razlog za slavlje: Evo kako izgleda snajka Ivana (VIDEO)
Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, danas je na X platformi podelio delić atmosfere sa porodične ceremonije kojoj je prisustvovao.
U njegovom domu danas je poseban dan, a Mitrović je otkrio da je imao dvostruki razlog za slavlje.
Naime, on je podelio snimak sa venčanja i krštenja u crkvi.
Aleksandar izgovorio sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj devojci Ivani
Čin krštenja je takođe obavljen u istoj crkvi i Mitrović je krstio svog unuka Vukana, te je porodica imala dvostruko slavlje.
Prelepe i emotivne kadrove iz crkve je Mitrović podelio na svom X nalogu napisavši:
- Završena ceremonija venčanja i krštenja oca, sina i Svetog Vukana.
