U emisiji Pusti brigu na Kurir televiziji pevač Darko Lazić otvoreno je govorio o svom odnosu prema braku, porodici, bivšim suprugama i vaspitanju svoje dece.

- Za mene je brak svetinja. Porodica je svetinja, jedno mesto gde uvek nađeš svoju toplinu. Uvek sam obraćao pažnju, moja svaka žena je bila poštovana. Negde nije uspelo, negde je uspelo, gde nije išlo razišli smo se kao ljudi - rekao je Darko.

Otkrio je i kakav je roditelj:

- To može svaka moja žena da potvrdi, ja sam jako strog roditelj. Živimo u ludom vremenu i sve će luđe da dolazi. Držim se toga da sve ide iz kućnog vaspitanja. Ne maltretiram decu, ali mora da se zna neko pravilo, šta sme i šta ne sme. Sve može ako sam u mogućnosti to da pružim, ali mora da postoji dogovor i poštovanje.

Posebno je naglasio šta mu najviše smeta tokom vaspitanja:

- Ne sme da me slaže dete, to najviše mrzim na svetu.

Govorio je i o upotrebi telefona koju dozvoljava svojoj deci:

- Danas mnogo deca koriste telefone. Kod nas u kući toga nema, telefon ne može, ima određeno vreme, pola sata i to je to. Stvarno se maksimalno trudimo da ga što manje koriste. Igramo se društvenim igrama, koristimo sve što je dobro za njih.

Na pitanje o bivšim suprugama, Lazić je pokazao punu dozu poštovanja:

- To su majke moje dece, ja njih poštujem, one se i druže sve međusobno, dobre su. Smatram da je to najzdraviji odnos koji postoji, zbog moje dece.

