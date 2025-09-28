Slušaj vest

Jedan od simbola muzike na Balkanu i čovek uz kojeg je stasao Darko Lazić, Saša Popović, više nije sa nama. Pevač Darko Lazić je pobedivši u takmičenju Zvezde Granda postao miljenik i poznat široj javnosti.

Ovog puta je Lazić u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji pričao o tome kako ga pamti i kakv odnos su imali.

- On je bio mozak, neponovljiv, ja nisam sreo nekoga ko toliko voli svoj posao i da se ne umara, radio je najviše od svih nas. Takvu energiju nikada do sada nisam sreo.

Jelena Kostov je u emisiji "Pusti brigu" takođe dala osvrt na legendarnog Popovića:

- Mi smo svi dobili tu šansu od njega, nas dvoje kada smo se prijavljivali bilo nas je 15.000 kandidata, on je nama dao priliku. Kasnije reklamu, a onda je svako gradio kako je mislio da treba. Međutim, Saša Popović je čovek kome dugujemo zahvalnost i svi smo tu gde jesmo i imamo svoje pesme, koncerte, zahvaljujući isključivo tom čoveku.

