Pevač Dado Polumenta sleteo je danas na beogradski aerodrom nakon jednog nastupa.

Domaći mediji su usnimili pevača na terminalu, a potom je sačekao gradski autobus kojim se odvezao kući.

Pevač je sa nastupa stigao sam i nosio je ruksak. Kada je autobus pristigao pevač je otišao do vozača kako bi se informisao o ruti. Autobus vozi do parkinga aerodroma gde je Dado ostavio auto.

Pevač je inače, nakon duže pauze ponovo na sceni i aktivan je sa nastupima preko grane.

O braku s Ivonom

Pevač Dado Polumenta godinama je u skladnom braku sa suprugom Ivonom, sa kojom ima dve ćerke, dok iz prethodnog braka ima sina.

Oni su nedavno otkrili su da li postoji recept za uspešan brak:

"Ljubav je na prvom mestu, bez toga ne može, ali nije dovoljna. Potreban je veliki kompromis, razumevanje, svakodnevno razgovaranje. Najprostije i najjednostavnije stvari. Ljudi previše komplikuju", rekla je ona, dok je Dado dodao:

"Ništa ne gurati pod tepih nego biti iskren i kada je najgore podeliti to sa partnerom. I proći kroz neke teške trenutke, i onda bude sve lakše. I bol i ljubav se deli na pola", poručio je pevač.

