Komšije učesnika Elite 9 Uroša Stanića otkrile su kako je bilo njegovo odrastanje u mestu Starčevo, gde se nalazi porodična kuća, te su govorile o njegovom odnosu sa ocem Milanom.

Naime, jedan od Stanićevih komšija tvrdi da je Urošev otac pristojan čovek, kao i da nisu tačne priče da ga je zaključavao i tukao nakon što je saznao da je gej.

- Urošev otac Milan je sjajan komšija. Njega je majka ostavila kad je imao par meseci.

- Baba ga je odgajila, bili su sa njom do osmog razreda, i sa bratom je tu na jednom placu napravio kuću. Divan čovek, ja pijem čaj, a on kad god je tu on pozove na kafu. Pozitivan je čovek, bio je na ratištu i borio se za ovu državu. Idite u kafanu i pitajte ljude za Milana, svako će da kaže pozitivno nešto za njega. Taj čovek stalno ide u crkvu i pobožan je - rekao je komšija, pa je nastavio:

- Nikad ga za Uroša nisam pitao jer i ja imam decu. Sutra može da se moje dete promeni, jer ja treba da se smejem? Naravno da ne. Mislite vi da je njemu lako? Naravno da nije. On ima jednog sina i tu kuću će njemu da ostavi.

"Dobijali smo batine kao klinci"

Urošev komšija tvrdi da su prepumpane priče o tome da ga je tata maltretirao.

- To da li je Uroša otac maltretirao, u to ne ulazim, ali vaspitne mere moraju da postoje. Tukli su mene nastavnici kao konja, bili smo nemirni i dobijali smo batine, ali se niko nije žalio. Ne mislim da je u redu da Uroš tako priča o svom ocu. On nema radnog staža, kako će on svom detetu da priušti nešto? On je njega školovao, više je majka bila sa njim nego on. Bio je na terenu da bi obezbedio sve što im treba.

- Uroš je bio tu do sedmog razreda, ali bio je nežan nekako više kao devojčica nego kao dečak. Nikoga nije vređao, bio je pozitivan dečko I voleo je da se našali. Nije pravio probleme.

- Uroševa sramota je to što blati oca. On planira da renovira stan, a da ostavi Uroša da ovde u ovoj kući živi, znači hoće da obezbedi dete. Naravno da Uroš treba da bude zahvalan. Uroša je možda majka previše štitila, više nego što je trebalo, ali majka kao majka.

