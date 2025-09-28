Slušaj vest

Rada Manojlović je već godinama na javnoj sceni, a o njenim ljubavnim romansama, nadugačko i naširoko se pisalo.

Prvi je bio Milan Stanković, potom Momir Gajić, a zatim Haris Berković. Dok je sa dvojicom kolega ostala u dobrim odnosima, sa sportskim menadžerom ljubavni krah bio je buran, a bivši dečko Rade Manojlović Momir Gajić ponizio ju je kao niko u karijeri.

Kada je tokom veze s Milanom Stankovićem Rada priznala da ju je osvojio drugi muškarac, reč je bila upravo o Momiru Gajiću, s kojim je pevačica raskinula trogodišnju vezu 2015. godine.

- Rada je dokaz da ne treba biti sa pevačicom - rekao je tada bivši dečko Rade Manojlović.

Demantovao Momirov otac

Na ove reči Rada nije ostala imuna, iznela je tada da je za nju njen bivši partner mrtav i da ne želi da mu daje na značaju u medijima, osvrnuvši se na to da je njegova sestra nikada nije prihvatila zato što je folk pevačica sa sela.

Takve navode svojevremeno je demantovao Momirov otac, istakavši da o radi misli sve najlepše. Ipak, Rada nikada nije sebi oprostila što je odnos s Milanom ugrozila zbog Momira.

Danas je Momir u srećnom braku s Nevenom Ninković, s kojom živi na Floridi, gde radi kao košarkaški menadžer.

Rada ima novog dečka

Pevačica Rada Manojlović ima novog dečka o kom još ne želi mnogo da govori javno, ali priznaje da u vezi nije zahtevna i da bi trpela sve samo da je neko voli.

Poslednjih meseci pevačica je bila fokusirana na posao i nastupe, a o njenom emotivnom životu nije se mnogo znalo od kako je u martu raskinula vezu sa Vladimirom Rankovićem. Rada je sada otkrila da ima novog emotivnog partnera, te da je zaljubljena i srećna.

