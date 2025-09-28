Slušaj vest

Zorana Mićanović pevala je prošle noći u Cirihu i to sa legendarnom starijom koleginicom, Stojom!

Celu noć je atmosfera u krcatom klubu bila na najvišem nivou, ali je pik večeri bio trenutak kada su mlada i iskusnija muzička zvezda zajedno stale na binu i zapevale čuveni hit "Drugarice".

Dve zvezde su zablistale u sjajnim stajlinzima. Zorana je za ovu priliku odabrala crnu dugačku haljinu sa navojima na bokovima dok je Stoja odabrala crni pripijeni kombinezon.

Zorana Mićanović napravila lom u Cirihu Izvor: Kurir

Ne viđa se često scena da Stoja sa bilo kim ukrsti glas, ali sa Zoranom je to rado učinila, zasigurno iz razloga što Mićanovićeva važi za jednu od najboljih pevačica mlađe generacije.

