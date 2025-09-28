Slušaj vest

U "Eliti" se već neko vreme poteže tema oko pobednice "Elite 7" Anite Stanojlović. O njoj su pričali Maja Marinković, Bora Santana i Boginja, koji nisu imali reči hvale, a Marinkovićeva je iznela kako ju je Anita često zvala na kafu iako nisu dobre.

Tim povodom se oglasila Anita, koja je odgovorila na Majine reči, ali i priložila njihovu prepisku, kako bi dokazala da je nije zvala na kafe, već se Marinkovićeva javljala njoj.

1/7 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram

- Okacila sam baš malopre demant, kose kome javljao, i ko je koga zvao na piće. Makica je generalno baš poznata po istini. Preslušala sam klip, ne znam samo zašto su oni svi toliko opsednuti sa mnom, pa me skoro svaki dan neko spomene. Nemam nikakvo specijalno mišljenje o njoj, bile smo u dve sezone zajedno, narod je imao prilike da vidi, da je ona skoro svaki put bila iskompleksirana i sujetna što se tiče mene. Ova Boginja, ne znam ni ko je devojka, čak sam je i pohvalila u nekom od prethodnih intervjua, ali očigledno i njoj smetam zbog Filipa, ili strahuje od mog ulaska. Sve u svemu, ekipa za izbegavati - rekla je pobednica "Elite 7" za Pink.rs.

Filip joj je favorit za pobedu

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

- Ovo je moje poslednje oglašavanje što se tiče ove sezone Elite. Ja nisam učesnik, a to što su moji bivši partneri unutra, nije moja obaveza da komentarišem. Moj favorit od samog početka je Filip Đukić i pri tom stavu ću biti do kraja. Što se Anđela tiče, sve što sam o njemu imala da kažem, sam rekla, ništa od tada nisam promenila niti ću, on je za mene završena priča i ništa vezano za njegovo učešće me ne zanima. Nikada se neću složiti sa našim dušmanima niti im aplaudirati na sve ono što sada pričaju, lažu i izmišljaju - napisala je u saopštenju.

