Dado Polumenta danas uživa u skladnoj zajednici sa suprugom Ivonom, a malo ko pamti da iza sebe ima dva braka.

Pre više od deset godina oženio je Selmu Mekić iz Novog Pazara.

Dado i Selma venčali su se 12. decembra 2012. godine u njenom gradu. Ona ga je izvukla iz boemskog života, ali su samo pet meseci posle venčanja odlučili da se razvedu.

Nakon razvoda od pevača nije se oglašavala za medije niti bila prisutna u javnosti, sve do prošle godine, kada je Dadu na Fejsbuk nalogu upozorila da je više ne spominje.

- Neka Dada Polumentu neko obavesti da se od Selme Mekić razveo pre skoro deset godina i da mu je zabranjeno da moje ime i prezime spominje javno, bilo to u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Neka se pozabavi svojom ženom i decom i neka nedostatak medijske pažnje traži na drugom mestu. Nikad u životu nisam spomenula njegovo ime javno. Ovo će biti prvi put da spomenem, a nadam se i poslednji, ukoliko se nauči pameti i prestane on mene da spominje. Za svaki intervju koji sam dala, prvi uslov je bio da se njegovo ime ne spominje - napisala je ona i dodala:

- Mi svakako znamo šta je prava istina i šta je bilo među nama, ali nemam potrebu da o tome pričam javno ili se pravdam bilo kome. Kad se ženio, znao je koga i kakvu ženu ženi. Nikad u svom životu nisam pravila senzacije na osnovu svog privatnog i emotivnog života. Tako da, možda sam sad zaljubljena, ali to sigurno neće biti senzacija na osnovu koje ću ja da profitiram, skrećem pažnju na sebe i gradim nešto. Jedino što me je zanimalo je uvek bila vera, kultura, umetnost i istina. Čuvaj se besa strpljiva čoveka Polumenta i pazi ubuduće - napisala je veroučiteljica na Fejsbuku.

Posvećena borbi za ženska prava

Ovu lepu Pazarku sugrađani nazivaju još i "feministkinjom sa hidžabom", jer je posvećena borbi za ženska prava, a pored srpskog, govori i engleski i turski jezik. Jedno vreme živela je u Turskoj i Dubaiju, ali danas živi, radi i stvara u Srbiji.

Sa Ivonom živi najlepšu bajku

Dado inače iza sebe imao dva propala braka. Nedavno je ispričao da je ono čime se ponosi njegova supruga Ivona sa kojom, kaže, živi najlepšu bajku.

- Toliko sam želeo da imam ženu pa sam onda bukvalno napravio dve katastrofalne greške u životu u tom nekom odabiru i to upravo iz te želje - rekao je iskreno Dado Polumenta za Blic na šta se nadovezo:

- To su bile Ana Marija...

- Jeste i Selma - dodao je Dado.

