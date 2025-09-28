OŽENIO SE POZNATI REPER! Devojke su ludele za njim, a sad se skrasio pored ove devojke (FOTO)
Popularni reper Albino i njegova izabranica krunisali su svoju ljubav brakom na emotivnoj ceremoniji održanoj u jednom prestižnom restoranu u Beogradu.
U prisustvu porodice, prijatelja i brojnih poznatih ličnosti sa estrade, par je izgovorio sudbonosno „da“ u atmosferi ispunjenoj emocijama, muzikom i stilom.
Slavlje je bilo organizovano sa posebnom pažnjom na detalje, a atmosfera tokom cele večeri bila je vesela i dinamična. Mladenci su zračili srećom dok su plesali i slavili svoju ljubav. Za ovu priliku, Albino je odabrao elegantno crno odelo, dok je njegova supruga zablistala u nesvakidašnjoj beloj venčanici koja je privukla pažnju svih prisutnih.
Iako inače retko deli detalje iz privatnog života, reper je odlučio da ovu posebnu priliku podeli sa najbližima. Među gostima su bili i brojni muzički saradnici i prijatelji sa javne scene, što je dodatno ulepšalo proslavu.
Snimci i fotografije sa svadbe već su preplavili društvene mreže, a čestitke i poruke podrške stižu sa svih strana. Mladencima mnogi žele ljubav, sreću i dugovečnost u zajedničkom životu.
Ova folkerska porodica ga je oduševila
Stjepan Jelica, koji se proslavio kao Albino, otkako je zakoračio na scenu privlači veliku pažnju javnosti, ali i kolega, a jednom prilikom je progovorio o saradnji s Miletom Kitićem.
- Radio sam sa Miletom Kitićem. Uz dužno, najveće poštovanje čoveku; i njemu i Marti i Eleni, mogu možda da kažem da su oni i jedni od najboljih ljudi koje sam u životu upoznao. Mislim, već su ostvareni i u nekim su godinama i ti vidiš tu, kao što vidim i kod Cece, to su ljudi... Svaka im čast - počeo je on u „Posteru", te potom otkrio da je ista saradnja oduševila čak i njegovog oca koji se inače „nije preterano mešao u njegov posao".
