Slušaj vest

Popularni reper Albino i njegova izabranica krunisali su svoju ljubav brakom na emotivnoj ceremoniji održanoj u jednom prestižnom restoranu u Beogradu.

U prisustvu porodice, prijatelja i brojnih poznatih ličnosti sa estrade, par je izgovorio sudbonosno „da“ u atmosferi ispunjenoj emocijama, muzikom i stilom.

Slavlje je bilo organizovano sa posebnom pažnjom na detalje, a atmosfera tokom cele večeri bila je vesela i dinamična. Mladenci su zračili srećom dok su plesali i slavili svoju ljubav. Za ovu priliku, Albino je odabrao elegantno crno odelo, dok je njegova supruga zablistala u nesvakidašnjoj beloj venčanici koja je privukla pažnju svih prisutnih.

Foto: Printscreen

Iako inače retko deli detalje iz privatnog života, reper je odlučio da ovu posebnu priliku podeli sa najbližima. Među gostima su bili i brojni muzički saradnici i prijatelji sa javne scene, što je dodatno ulepšalo proslavu.

Snimci i fotografije sa svadbe već su preplavili društvene mreže, a čestitke i poruke podrške stižu sa svih strana. Mladencima mnogi žele ljubav, sreću i dugovečnost u zajedničkom životu.

1/4 Vidi galeriju Popularni reper Albino i njegova izabranica krunisali su svoju ljubav brakom na emotivnoj ceremoniji održanoj u jednom prestižnom restoranu u Beogradu Foto: Kurir Televizija, ATA images, Printscreen Pink Tv

Ova folkerska porodica ga je oduševila

Stjepan Jelica, koji se proslavio kao Albino, otkako je zakoračio na scenu privlači veliku pažnju javnosti, ali i kolega, a jednom prilikom je progovorio o saradnji s Miletom Kitićem.

- Radio sam sa Miletom Kitićem. Uz dužno, najveće poštovanje čoveku; i njemu i Marti i Eleni, mogu možda da kažem da su oni i jedni od najboljih ljudi koje sam u životu upoznao. Mislim, već su ostvareni i u nekim su godinama i ti vidiš tu, kao što vidim i kod Cece, to su ljudi... Svaka im čast - počeo je on u „Posteru", te potom otkrio da je ista saradnja oduševila čak i njegovog oca koji se inače „nije preterano mešao u njegov posao".

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: