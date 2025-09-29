Slušaj vest

Kristina Džulijen Todorović otkriva da joj je čivava najdraži poklon koji je dobila od roditelja. Las Vegas, Dubai, Opatija, Beograd, Venecija, samo su neki od gradova koji se smenjuju na fotografijama Kristine Džulijen Todorović, ćerke pevačice Jane Todorović.

Iako su joj roditelji priuštili lagodan život, skupocenu garderobu i luksuzni automobil, Kristina Džulijen Todorović stasala je u skromnu devojku. Tokom gostovanja u emisiji "City Hype", Janina ćerka otkrila je koji joj je poklon od roditelja najdraži.

- Mnogo volim životinje i najviše u životu me je oduševilo kada sam dobila moje kuce. Imam tri psa. Čivavicu, pomeranca i američku akitu. Čivavica mi je bila najlepši poklon, a dobila sam je kada sam krenula u školu. Bilo je to najlepše iznenađenje, jako sam se obradovala. 

Odakle joj dva imena

Inače, Kristina Džulijen Todorović je rođena 2. novembra 2006. godine u Las Vegasu, a iza njenog neobičnog imena krije se zanimljiva anegdota.

- Muž je želeo da se naša ćerka zove Kristina jer mu se dopada to ime. Tek nedavno mi je otkrio da je njegova prva ljubav bila Grkinja i da se zvala Kristina. (smeh) A Džulijen je srednje ime jer se rodila u Americi, i to stoji samo u pasošu - ispričala je Jana, koja sa ćerkom ima odličan odnos - otkrila je svojevremeno Jana za medije.

