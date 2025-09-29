Slušaj vest

Bora Santana se još nije zvanično razveo od Milice Kemez, a sada je progovorio o tome kako je izgledala svađa, a podom i raskid koji je doveo do razvoda.

Naime, Bora je u Eliti za crnim stolom prepričao celu svađu, pa je objasnio da je hteo da se pomire, ali da ništa nije vodilo ka tome.

- Samo se pokupila i otišla. Javila se ona njena sestra nosorog i rekla kao: "Pakuj se i izlazi, on će da te ubije".

1/6 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Boba Nikolić

Ona se posle spakovala i otišla. Otišla je kod koleginice u stan, posle je našla stan i otišao sam tamo da uzmem kučiće i da pitam da se vrati kući. To je bilo u decembru sve. Stalno me je tad zvao Sloba Radanović, nije mogao da veruje šta se dešava. Bio mi je velika podrška i još dosta ljudi je činilo isto. Ona je mislila da ću ja da je pljujem sad u rijalitiju, ali vidim neke stvari tek sada - rekao je Bora.

Otkrio da mu se Milica ne obraća

Santana tvrdi da Milica prilikom jednog susreta nije htela ni da ga pogleda u oči.

- Poslednji put smo se sreli na Pinku kad smo došli da se pozdravimo od kolega. Nije došla, tražila je razmeštaj, kao da sam joj ubio pola familije. Taj njen partner joj svašta priča, jer to nisu njene reči. Čuli smo se u početku posle raskida, da budemo kao drugari, gurala me je da uđem u Elitu.

1/6 Vidi galeriju Milica Kemez Foto: Print Screen, Petar Aleksić, Printscreen/Instagram