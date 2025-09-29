- Jedino što je meni problem i što mi zapravo stvara teskobu, i to ne mogu da rešim, je to što tatu ne viđam. Svi ostali ljudi koje ja volim su uz mene. Spojila sam poslovno i privatno u jedno. To je jedini spas. Non-stop sam na putu, neko mora da bude uz mene ko mi znači. Sa sestrom se čujem mnogo puta dnevno, ugovaramo svirke, nastupe, gostovanja. Samo nigde ne mogu da uglavim tatu i to me baš nervira. On je u fazonu da se ne javlja na telefon. Znaš, on koristi mobilni telefon samo kada mu mi trebamo. Tako ne može niko da ga dobije, leže kao kokoška u 20 sati i ustaje u 6. Ceo dan je na njivi, traktor, kad nema posla onda bleji ispred kafane sa prijateljima pije pivo. Nikad nije tu...Volela bih da podelim neke trenutke sa njim. Dobro, promeniće se... Razmišljam da ga preselim u Beograd. Nije mi ni usput, pa da svratim kod njega na 15 minuta, samo da ga vidim - ispričala je Rada u podkastu "Priče između nota".