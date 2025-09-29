Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović otkrila je da usled poslovnih obaveza retko viđa oca, pa je u jednom momentu razmišljala da da ga preseli iz Četereža u Beograd kako bi joj bio bliži i mogla da ga češće viđa.

Svi znaju koliko je Rada Manojlović vezana za svoju porodicu. Njoj je sestra Maja menadžerka, a često je isticala koliku podršku je imala od oca Radeta. Međutim, kako je vreme odmicalo, njene poslovne obaveze su postajale sve veće, pa sada retko odlazi u rodno mesto Četereže gde inače živi njen otac.

U OVOJ TROŠNOJ KUĆI U ČETEREŽU ODRASLA JE RADA MANOJLOVIĆ! Išli u poljski WC, kupali se kako su stigli, a LOM i KRŠ u dvorištu Foto: Sonja Spasić

- Kako uspevaš uskladiti privatan i poslovni život koji podrazumeva mnogo putovanja? - pitao je voditelj.

- Jedino što je meni problem i što mi zapravo stvara teskobu, i to ne mogu da rešim, je to što tatu ne viđam. Svi ostali ljudi koje ja volim su uz mene. Spojila sam poslovno i privatno u jedno. To je jedini spas. Non-stop sam na putu, neko mora da bude uz mene ko mi znači. Sa sestrom se čujem mnogo puta dnevno, ugovaramo svirke, nastupe, gostovanja. Samo nigde ne mogu da uglavim tatu i to me baš nervira. On je u fazonu da se ne javlja na telefon. Znaš, on koristi mobilni telefon samo kada mu mi trebamo. Tako ne može niko da ga dobije, leže kao kokoška u 20 sati i ustaje u 6. Ceo dan je na njivi, traktor, kad nema posla onda bleji ispred kafane sa prijateljima pije pivo. Nikad nije tu...Volela bih da podelim neke trenutke sa njim. Dobro, promeniće se... Razmišljam da ga preselim u Beograd. Nije mi ni usput, pa da svratim kod njega na 15 minuta, samo da ga vidim - ispričala je Rada u podkastu "Priče između nota".

Otac Rade Manojlović Rade Foto: Dragan Kadić, Vladimir Šporčić, Sonja Spasić

kurir.rs/informer

Ne propustiteStars"PENZIJA JE 29.000, DA NIJE NJE NE BISMO MOGLI DA PREŽIVIMO" Otac i maćeha Rade Manojlović otvorili dušu: Imaju samo jednu želju, a nikako da im se ispuni
otacrademanojlovic.jpg
StarsU OVOJ TROŠNOJ KUĆI U ČETEREŽU ODRASLA JE RADA MANOJLOVIĆ! Išli u poljski WC, kupali se kako su stigli, a LOM i KRŠ u dvorištu
dragana-news1-petar-aleksic-copy22.jpg
StarsOVO JE TROŠNA KUĆA U KOJOJ JE RADA ODRASLA: Imali su poljski WC, kupali su se kako su stigli, traktori, kombi i krš u dvorištu
otacrademanojlovic.jpg
StarsRADA MANOJLOVIĆ ZARAĐUJE HILJADE € A OTAC JOJ PRODAJE WC PAPIR NA PIJACI: Rade je od ujutro do uveče na NJIVI, a subotom za TEZGOM
rada-manojlovic-rade-manojlovic.jpg

BONUS VIDEO:

"Volim da patim" Rada Manojlović progovorila o najmračnijim danima: Četiri meseca nisam ustajala iz kreveta Izvor: Kurir televizija