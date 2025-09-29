- Svašta sam preživela, a jedva sam izvukla živu glavu od harmonikaša koji me je

. Kada sam pobegla od njega i vratila se kod oca - upoznala našeg divnog Isusa Hrista. Tada sam počela da živim sa Božjim narodom i tu sam prestala da pevam. Samo sam želela da proslavljam našeg Gospoda - rekla je ona, pa otkrila u šta njena zajednica veruje: