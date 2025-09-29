PEVAČICA PROMENILA VERU U 28 GODINI! Prešla u adventiste: Isus dolazi u velikoj sili i slavi, on me je spasao - evo šta im najviše smeta kod nje
Snežana Pavlović, bivša takmičarka "Nikad nije kasno", oko koje se tek nedavno digla prašina kada se pojavio snimak na kom peva, sa 28 godina je promenila veru, prešavši iz pravoslavlja u adventiste. Kako je i sama pevačica rekla, kada je spoznala Isusa, život joj se promenio.
- Svašta sam preživela, a jedva sam izvukla živu glavu od harmonikaša koji me je osam godina tukao. Kada sam pobegla od njega i vratila se kod oca - upoznala našeg divnog Isusa Hrista. Tada sam počela da živim sa Božjim narodom i tu sam prestala da pevam. Samo sam želela da proslavljam našeg Gospoda - rekla je ona, pa otkrila u šta njena zajednica veruje:
- Mi verujemo da Isus uskoro dolazi u velikoj sili i slavi, kako piše u Bibliji. Ceo svet će ga videti i zaplakaće za njim. Mene je Hrist izvukao iz svega, on me je ceo život čuvao. Znao je on da je moj život loš, ali pošto u mene ima u planu spasenja, on je mene izvukao.
Snežana Pavlović je otkrila da joj je hrišćanska verska zajednica "Adventisti sedmog dana" pomogla da preživi najteži period u svom životu, ali i da pronađe dom i osećaj pripadnosti.
- Kada sam imala 28 godina ja sam se doselila u Staru Pazovu i ceo svoj život sam ostavila iza sebe. Živela sam prvo u Molitvenom domu, i tu sam progledala - dosta mi je bilo mučenja. Dok su me svi drugi mučili, ugnjetavali i tukli, spoznala sam da postoji jedan Bog koji me voli, i to živi Bog. On je za mene bio sve, moja ljubav najveća na svetu i dan-danas je - rekla je ona kroz suze.
- I ovaj plac sam kupila ja od mojih vernih i sagradila ovu kućicu, ali sam sve zaradila sama. Samo struju i danas uzimam od Molitvenog doma, i hvala im za to. Bog mi se smilovao i dao mi sve ovo, da ne bih i dalje živela po tuđim kućama.
Snežana Pavlović je iskreno priznala da njena zajednica ne podržava njeno pevanje po veseljima, ali da joj, uprkos tome, pružaju razumevanje i podršku.
- Pa smeta im jer to nisu crkvene pesme, ali imaju razumevanja. Znaju da tako mogu da uzmem neki dinar - rekla je ona.
