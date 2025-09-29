Slušaj vest

Hana Ikodinović objavila je emotivni video svojih roditelja iz perioda najveće ljubavi.

Mezimica Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića aktivna je na društvenim mrežama, a sada je evocirala uspomene i raznežila javnost.

"Ja sam najveći papučar"

Na Tiktoku Hana je objavila video snimak Nataše i Dače sa najvažnijim momentima iz njihove prošlosti, rođenje deteta, venčanje, ali i situacija koja je prekinula ljubavnu idilu bivšeg bračnog para.

Najviše pažnje privukla je Dačina izjava gde nije krio koliko je srećan u braku sa pevačicom.

- Ja sam najveći papučar na svetu, ali ujedno i najsrećniji i hvala ženi mojoj što je izabrala baš mene da ja budem njen muž - govorio je Ikodinović na video snimku.

Danilo se razveo treći put

Danilo Ikodinović nedavno se razveo od Maje Ognjenović.

Kako navodi izvor medija, Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su seli i dogovorili se da se mirno raziđu. Odbojkašica je otputovala sama u Italiju gde zbog sportskih obaveza i boravi, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Od ovog leta ne žive pod istim krovom.

Maja je sa Instagrama uklonila zajedničke fotografije, ali je ostavila samo jednu koja jasno implicira da je brak sa Danilom imao lepe momente.

