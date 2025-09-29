Slušaj vest

Ajla Begović, poznatija kao Dunja Ilić, ne prestaje da iznenađuje javnost.

Kontroverzna pevačica na svom Instagram nalogu otkrila je dugo čuvanu tajnu i priznala da se pomirila sa bivšim suprugom.

Vratila se bivšem mužu

Dunja Ilić pre više od jedne decenije udala se za mladića iz Vranja i nakon samo 12 dana rešila da stavi tačku na taj odnos. Time je postala rekorderka sa najkraćim brakom na estradi, a sada je otkrila da mu se ipak vratila.

Dunja Ilić bila u braku mesec i po dana sa Sašom Grujićem Foto: Facebook

- Otkriću vam tajnu, koju sam skrivala. Imala sam stidljive 22 kad sam se udala za ovog čoveka. Imam 34 kad smo se vratili jedno drugome u živote. Jer ga znam, jer me poznaje, jer smo, pa može se reći ludi. Mnogo je žena prošlo kroz njegov život. Mnogo muškaraca kroz moj. Ali niko kao ja njemu. Niko kao on meni - napisala je Dunja.

Ovako je govorila o prvom mužu nakon razvoda

Dunja je nakon kraha braka jednom govorila o razvodu i priznala zašto je došlo do kraja ljubavi.

- Težak je osećaj ponovo se buditi sam ali još je teži osećaj buditi se pored nekoga ko to nije zaslužio... Boli me duša. Ipak sam ja tog čoveka volela dok nije došlo do momenta da više ne mogu da prepoznam u njemu osobu koju sam zavolela. Mogla sam ostati u braku da bih ispunila kvotu, pa da bude da sam izdržala makar godinu dana, ali ja od sad pa nadalje hoću da mi baš svaki dan bude srećan. Ovako je moralo da bude - napisala je Dunja nakon razvoda braka na mrežama.

Bivši bračni par upoznao se na jednom nastupu, a u brak su stupili nakon mesec dana.

Dunja Ilić promenila ime i prezime

Nakon deset godina medijske ilegale Dunja Ilić je u emisiji "Nije sve tako crno" na Kuriru priznala zašto je rešila da promeni život iz korena.

- Podnela sam zahtev za promenu imena i sada je to proces. Čekam da u zvaničnim dokumentima budem Ajla Begović, kao što sam upisana na Instagramu. Ajla znači "mesečinom obasjana". Kad sam prihvatala islam, imala sam pravo da izaberem ime, ne moraš da menjaš svoje ime ukoliko nije uvredljivo po veri. Moje ime Dunja nikako nije uvredljivo. Čak ima Dunja pevačica, Dunja Fazlić u Bosni, ima dosta Dunja koje su islamske veroispovesti. Sam taj čin preuzimanja vere je bio ekstravagantan, pa je bilo previše odmah i ime, tako da nekako nisam skupila hrabrosti 14 godina da to uradim, a bila mi je želja. A inače, izvinjavam se svim Dunjama, ali ja ne podnosim organski ime Dunja. Znači meni je to jedno od najgorih "Dunja" i "Anastasija". Izvinjavam se svim Dunjama i Anastasijama. Ime sam videla od jedne devojke u lajvu i mnogo mi se dopalo, pitala sam je smem li da uzmem.

