Na sceni Granda pojavio se Vuk Sretenović (21), inače bivši učesnik "Zvezda Granda", koji je izazvao oprečna mišljenja žirija. Dok mu je pet članova žirija dalo glas podrške, Aleksandar Milić Mili i Dragan Kojić Keba pritisnuli su panik tastere.

- Mlad si, drago mi je da si tako nasmejan i da imaš energiju. I te kako imaš talenta, ali mora puno sa tobom da se radi. Bilo je bojažljivo i neubedljivo. Borio si se i sa tehnikom i sa emocijom. Ne rušim ti snove, ovo ne znači da ti ne znaš i da nemaš talenta - objasnio je Keba.

Čuo se amaterizam

Iako je Vuk dobio Cecinu podršku i pevačica je istakla da se u njegovom glasu čuje ‘amaterizam’.

- Taman kad čekam da mi daš triler, završnicu ti je samo isečeš, a to je samo neiskustvo. Fali ti iskustvo, ali ako prođeš dalje, što ti ja želim, sa nama mentorima ćeš naučiti ovo što ti ja govorim. Srećno - poručila je Svetlana.

Da ima potencijala u mladom Vuku smatra Đorđe David, kao i Mili.

- Bilo je loše, mnogo grešaka, ali vidi se njegova želja i to je najvažnije.

Ipak, Anu Bekutu zanimalo je koliko je takmičar visok, a nejgov odgovor da ima čak dva metra iznenadio je sve u studiju.

- Kako stojiš sa košarkom?- zanimalo je pevačicu.

- Postoji jedna lepa uspomena kada sam bio na audiciji. Saša Popović mi je tad rekao ‘Mislio sam da je bolje da ti kažem da ideš da igraš košarku, ali dobro pevaš. Tako mi je rekao’- ispričao je takmičar kroz smeh.

Dara Bubamara dala svoj sud

Dara Bubamara rešila je da se našali sa kandidatom i poručila mu da mora malo da se ugoji.

- Znaš kako kažu, je*eš muškarca bez sto kila. Videćeš kako će devojčice da lude - kroz smeh je poručila pevačica, a pevač je dao obećanje da će se ugojiti do sledećeg kruga takmičenja.