Dunja Ilić iznenadila je javnost kada je objavila javno da se pomirila sa prvim suprugom od koga se rastala nakon 12 dana braka.

Na Instagramu je podelila zajedničke fotografije sa venčanja i priznala da se vratila bivšem partneru.

Kako je došlo do pomirenja

Dunja se nakon vesti o pomirenju oglasila za Kurir i otkrila kako je došlo do kontakta nakon gotovo 13 godina.

- On je mene kontaktirao prvi. Sve to nešto što je bilo između nas, a bilo je svašta, nikada nakon razvoda nije izašlo u javnosti ni sa moje ni sa njegove strane i to je dovoljno za poverenje, tako da smo "na prvu" povratili kontakt - izjavila je Dunja za Kurir i priznala po čemu je poseban:

- Poseban je po tome što je jedini muškarac u mom životu koji je od mene dobio drugu priliku.

Šok za šokom

Na pitanje da li je spremna da se ponovo uda za čoveka kome je prvi put izgovorila sudbonosno "da", Dunja je ponovo iznenadila i otkrila da se ona zapravo nikada nije ni razvela.

- Ja se nisam ni razvela, ja sam sve ove godine zapravo udata za njega, tako da je sve okej. Nismo želeli da se razvedemo formalno, ljubavi je bilo sa obe strane i grešaka. Imala sam svojih ispada koje nikada neću sebi oprostiti iako sam bila klinka.

Dunja Ilić promenila ime i prezime

Nakon deset godina medijske ilegale Dunja Ilić je u emisiji "Nije sve tako crno" na Kuriru priznala zašto je rešila da promeni život iz korena.

- Podnela sam zahtev za promenu imena i sada je to proces. Čekam da u zvaničnim dokumentima budem Ajla Begović, kao što sam upisana na Instagramu. Ajla znači "mesečinom obasjana". Kad sam prihvatala islam, imala sam pravo da izaberem ime, ne moraš da menjaš svoje ime ukoliko nije uvredljivo po veri. Moje ime Dunja nikako nije uvredljivo. Čak ima Dunja pevačica, Dunja Fazlić u Bosni, ima dosta Dunja koje su islamske veroispovesti. Sam taj čin preuzimanja vere je bio ekstravagantan, pa je bilo previše odmah i ime, tako da nekako nisam skupila hrabrosti 14 godina da to uradim, a bila mi je želja. A inače, izvinjavam se svim Dunjama, ali ja ne podnosim organski ime Dunja. Znači meni je to jedno od najgorih "Dunja" i "Anastasija". Izvinjavam se svim Dunjama i Anastasijama. Ime sam videla od jedne devojke u lajvu i mnogo mi se dopalo, pitala sam je smem li da uzmem.

