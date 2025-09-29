Slušaj vest

Dunja Ilić priznala je da se vratila prvom i jedinom mužu, te je otkrila kako je došlo do kontakta nakon gotovo 13 godina od rastanka.

Na Instagram nalogu je objavila zajedničke fotografije i obratila mu se emotivnim rečima.

Ljubavno gnezdo Dunje i Saše

Dunja je za Kurir otkrila da se nikada formalno nije ni razvela od njega, ali i da počinju zajednički život.

U srcu Bujanovca, Dunja i Saša rešili su da se skuće i nastave svoju ljubavnu priču.

Novi stan Dunje Ilić Izvor: Privatna arhiva

Stan je prostran, u svetlim tonovima, sa lepim pogledom sa terase. Svuda se nalaze kese i kutije, jer se ljubavni par tek uselio u nekretninu koju će opremiti po svojoj želji i ukusu.

Vratila se bivšem/sadašnjem mužu

Dunja Ilić pre više od jedne decenije udala se za mladića iz Vranja i nakon samo 12 dana rešila da stavi tačku na taj odnos, a sada je javno otkrila da su se pomirili.

- Otkriću vam tajnu, koju sam skrivala. Imala sam stidljive 22 kad sam se udala za ovog čoveka. Imam 34 kad smo se vratili jedno drugome u živote. Jer ga znam, jer me poznaje, jer smo, pa može se reći ludi. Mnogo je žena prošlo kroz njegov život. Mnogo muškaraca kroz moj. Ali niko kao ja njemu. Niko kao on meni - napisala je Dunja na Instagramu.

Foto: Zorana Jevtić

Kako je došlo do pomirenja

Dunja se nakon vesti o pomirenju oglasila za Kurir i otkrila kako je došlo do kontakta nakon gotovo 13 godina.

- On je mene kontaktirao prvi. Sve to nešto što je bilo između nas, a bilo je svašta, nikada nakon razvoda nije izašlo u javnosti ni sa moje ni sa njegove strane i to je dovoljno za poverenje, tako da smo "na prvu" povratili kontakt - izjavila je Dunja za Kurir i priznala po čemu je poseban:

1/7 Vidi galeriju Dunja Ilić sa Sašom Foto: Facebook, Fejsbuk

- Poseban je po tome što je jedini muškarac u mom životu koji je od mene dobio drugu priliku.

Nikada se nije razvela

Na pitanje da li je spremna da se ponovo uda za čoveka kome je prvi put izgovorila sudbonosno "da", Dunja je ponovo iznenadila i otkrila da se ona zapravo nikada nije ni razvela.

- Ja se nisam ni razvela, ja sam sve ove godine zapravo udata za njega, tako da je sve okej. Nismo želeli da se razvedemo formalno, ljubavi je bilo sa obe strane i grešaka. Imala sam svojih ispada koje nikada neću sebi oprostiti iako sam bila klinka.

