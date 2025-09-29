POSLE ŽESTOKE SVAĐE, STIŽE TREĆA BEBA! Tamara i Emir Habibović bili na korak od razvoda, sad imaju razlog za slavlje: Pevač skače od sreće! Evo šta poručuje
Tamara Selimović i Emir Habibović čekaju treće dete. Srećne vesti podelio je muzičar na društvenim mržama tao što je objavio zajedničku fotografiju sa nevnčanom suprugom i njihovim naslednicama sa Zlatibora i u opisu stavio dva pileta i jedno koje izviruje iz jajeta.
Jasno je bilo odmah da je beba na putu. To nam je folk pevač potvrdio kada smo ga pozvali zakomentar.
Par ne krije srećne vesti
Oduševljen
- Tačno je, postaćemo roditelji po treći put. Veoma se radujemo, a naročito naša deca. Kada sam saznao da je Tamara ponovo u drugom stanju, razumeo sam šta je pravi razlog nervoze moje izabranice. Žene su veoma razdražljive i preosetljive u tom periodu i hvala Bogu da je to bio lep razlog. Tamara bi posle dve devojčice volela da bude mama dečaka, a meni je svejedno. Složni smo da je smo živo i zdravo. Ona je odična majka, zaista za svaku pohvalu i primer i dolazak bebe je za našu porodicu pravi blagoslov- rekao je ponosni tata Emir.
Usepeli su da sačuvaju svoju vezu
Karijera po strani
On radi punom parom, dok će mama koja je planirala da se vrati na muzičku scenu, ponovo karijeru da ostvi po strani i da se posveti najvažnjoj ulozi.
Njih dvoje su nedavno prošli kroz turbulentan period, pa su se na nekoliko dana bili i rastali, ali se stanje sabilizovalo kada su potvrđene lepe vesti. Tamara je u trećem mesecu i uživa u trudničkim danima.
Habibović je otac dva sina i tri ćereke, a šesto dete je na putu, treće sa Tamarom. Svaka čast!