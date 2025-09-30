Jesen je stigla! Lišće polako opada, ali zato tračevi rastu li rastu. Drage moje abronošice , beogradska čaršija vri od novih afera, a informacije samo pristižu u moju novinarsku radionicu. Bila sam vredna ovih dana, išla sam da ispijam kafe s najvećim izvorima, pa sam saznala neverovatne stvari. Šta naše javne ličnosti rade, to je da se prekrstimo i levom i desnom rukom. Učesnica rijalitija, zvaćemo je Boba, zavela je moćnika koji zavodi red i mir u jednom od naših najlepših gradova. Njega ćemo da zovemo Sirena. Slab je čovek na atraktivne žene, posebno na one koje su kompletno sređene kod plastičara. Takve obožava, a Boba se sredila od glave do pete. Sirena je uspešan, moćan i bogat, pa su se našli. Ona njemu diže moral, a on njoj puni džepove. Nedavno je bila s njim u jednom restoranu i svi su se pitali da li je to moguće. Em je oženjen, em su čoveku potreba dodatna pomagala da bi se pokazao tamo gde treba.



Ali dobro, nećemo mi da budemo nakraj srca, neka se "vole", pa dokle potraje. Važno je da ceo grad sad zna s kim vara ženu, a ne sekiram se, doći će uskoro i do nje jer Boba svaki dan redovno objavljuje te njegov sat, te njegovu ruku, pa nogu, pa čuperak na glavi. Biće tu belaja, vidim ja, samo takvog. Ali šta da se radi, odavno se ne zna ko pije, a ko plaća, ali ljudi se naslađuju i prepričavaju razne varijacije na ovu temu. Naravno, i kod njega na poslu svi znaju u kakvo vrzino kolo je upao, pa su sad Viber grupe prepune ranih radova Bobe i njenih muškaraca s kojima je bila.

No, idemo mi dalje. Treba ispričati još jednu kvalitetnu priču. Evo o čemu se radi. Glumica Ljutkica je odlučila da kupi kola. Skupila je novac, poručila preko prijatelja da joj doveze iz Nemačke, ali kad je vozilo stiglo nastali su problemi. Ljutkica je isplatila sve do poslednjeg evra, a umesto četvorotočkaša crne boje, preprodavac joj je isporučio beli. Ljudi moji, kada je ona videla auto, počela je da plače, da skače od besa. Bila je iznervirana toliko da joj se svaka žila videla na licu. Ispred zgrade na Vračaru, gde živi, dramila je satima, drala se toliko da je ceo komšiluk čuo. Ovaj mali je stajao kao kišna glista, nije znao šta ga je snašlo, ali šta će, morao je da trpi napad kad je kriv. I baš sam za vikend prošla pored zgrade, vidim nema kola. Ili ih je odvezla na farbanje ili ih je vratila, pa čeka ono što je poručila. Ostaje nam da vidimo kako se ova drama završila.

Do sledeće nedelje budite mi dobre jer vam spremam još zanimljivosti.