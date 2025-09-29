Slušaj vest

Jasna Milenković Jami početkom devedesetih pojavila se na muzičkoj sceni Srbije i za kratko vreme privukla je veliku pažnju javnosti, a i dan danas se prepričava kako je Jami žarila i palila tih godina.

Zgodna Beograđanka u mladosti se uspešno bavila gimnastikom, a malo je poznato kako je nastalo njeno umetičko ime ''Jami'' i koji naš slavi glumac joj ga je dao.

Jedinstveni nadimak

Naime, životni put ju je naveo u Jugoslovensko dramsko pozorište, gde je dobila ponudu da igra u kabareu sa pokojnim glumcem Lanetom Gutovićem. Pevačica ističe da su se glumac i ona odlično slagali, jer su oboje bili provokativni za to vreme, zbog čega im je i ukinuta predstava.

- U Jugoslovenskom dramskom dobila sam ponudu da igram u kabareu sa Lanetom Gutovićem i to je bilo prelepo iskustvo. Ta predstava je u to vreme često skidana, pa vraćana na repertoar da bi je na kraju potpuno ukinuli, i to je tako bilo jer je Lane veoma provokativan zbog čega sam se i uklopila sa njim. Tada sam dobila nadimak Jami – priseća se pevačica.

Glumac zadužen za lični pečat

Jami je prilikom dolaska na pozorišne probe upoznala i glumca Žarka Lauševića, koji joj je tada i dao čuveni nadimak, po kom je postala naširoko poznata.

Pevačica ne krije da joj se nadimak isprva nije dopao, šta više, nervirao ju je. Zahtevala je da je ne zove tako, međutim, ostala je Jami.

- Kada sam dolazila na te probe, Žarko Laušević je bio član pozorišta. Slučajno smo se upoznali i on je počeo da me zove Jami. Meni se to nije dopadalo, išlo mi je na nerve. Tražila sam da me tako ne zove, međutim, ono što ne želiš, to ti se desi. I tako, ostade ja Jami, dakle Jami nije moje umetničko ime. Slučajno se ispostavilo da su to inicijali mog imena i prezimena, što kaže pokojni Minimaks: „Dobro si prošla, da si Dušanka Petrović, bila bi du*e!“ Bolje Jami svakako! Sad sam se navikla, kad mi neko kaže Jasna, stresem se, samo mi majka kaže Jasna i to isključivo kad je besna - ispričala je Jasna Milenković Jami za ''Hello''.

