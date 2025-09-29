Slušaj vest

Kristina Spalević i Kristijan Golubović, posle burnog perioda kada su se i rastali, ponovo su u velikoj ljubavi i ne odvajaju se jedno od drugog.

Spalevićeva, koja je inače veoma aktivna na društvenim mrežama, podelila je video na Instagram storiju njih dvoje iz automobila na kojem se vidi kako zbija šale na Kristijanov račun. Kristijanu očito ne smeta što se šali na njegov račun i sve vreme se smaškao.

- Kažem ja Kristijanu: "Kad si se ošišao?", a on nije se sišao nego pokisao - smejala se Kristina dok je prelazila rukom preko njegove kose, a Kristijan se smeškao.

- Iživljavanje, rekao je Kristijan - dodao je na kraju.

istina Spalević se iživljava nad Kristijanom Izvor: Instagram/kristina_spalevic

Podsetimo, Golubović je javno priznao koliko je teško podneo razdvajanje od majke svojih sinova.

- Daj Bože, mi smo se nekako odvojili u najgorem momentu. Mnogo toga smo rekli što nije trebalo i sada moramo od početka sve da gradimo kao kad vaza pukne. Najbitnije je u vezi poverenje, a oboje smo ga izgubili. Za mene nije pojmljivo da nas je tako jedna greška dovela do pucanja, ali ona je mlada i to ne gleda tako. Sada ispravljamo krive Drine, ali ti kažem da kada se na to nabace drugi elementi onda bude španska serija sa raznoraznim očekivanjima - rekao je Kristijan.

- Odnos je okej, ali smo osetljivi. Senzitivitet je veoma nabrijan i sad je mala sitnica dovoljna da zatreperimo i to je onaj odnos koji nije potpuno pravi. Ona mora da pazi na moje stanje i ja na njeno, mi sad ližemo rane našim bitisanjem - rekao je Kristijan.

Dao reč