Slušaj vest

Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić danas žive životom iz snova, ostvarujući zajedničke ciljeve uz podršku i ljubav svoje kćerke Nine, koja je kruna njihove velike ljubavi i braka.

Bračni par svojevremeno je govorio su o tome da li su u braku trud i kompromis važniji od kompatibilnosti, te kako bi po značaju uporedili te praktične aspekte sa onim najvažnijim – ljubavlju, od koje sve polazi.

Jelena Tomašević: Jedna mudra izreka kaže: "Ako želite da vas neko voli takve kakvi jeste, onda budite to što jeste." Mislim da je to osnovno u svakoj vezi, da nas neko zavoli s našim manama, isto kao i s vrlinama, jer je kasnije sve moguće "popraviti" kad ima ljubavi i volje. O onome "suprotnosti se privlače" treba dva puta razmisliti, jer je u praksi ipak bitno biti sličnih pogleda na život da bi se što manje kompromisa pravilo u braku.

Ivan Bosiljčić: Razlika prirode žene i prirode muškarca je velika, potrebno je mnogo truda da se različitosti polova uklope u zajedništvo. Smatram da se ta razlika lakše prevazilazi kad postoji kompatibilnost karaktera i ljubav.

Kako se vaša duboka povezanost učvrstila s rođenjem ćerke?

Jelena Tomašević:Nina je najlepši blagoslov koji nam se desio i svakako je ona najsvetliji deo naših života. Ono što, pored deteta, umnožava ljubav jesu iskrenost u odnosu, mnogo kvalitetnih razgovora, podrška i oslonac u svim teškim životnim trenucima.

1/6 Vidi galeriju Jelena i Ivan Bosiljčić Foto: ATA Images, BOJAN PETROVIĆ/ MTS DVORANA PROMO, Damir Dervišagić

Ivan Bosiljčić: I treća osoba od poverenja kojoj oboje verujete i kojoj možete da se obratite za savet i za pomoć kada je potrebno. Naše majke nam neizmerno znače u odgajanju deteta. Takođe, naši kumovi su naši najbliži prijatelji već decenijama, tako da imamo na koga da se oslonimo i s kim da delimo život.

Koliko u ovo čudno vreme pravite planove o budućnosti i da li imate osmišljen desetogodišnji plan zajedničkog života?

Jelena Tomašević: Imam želje i maštanja o budućnosti, ali kao što mi se više puta potvrdilo, sve u životu biva po božjoj volji. Moje je samo da iskreno verujem i da budem ,,budna" u odlukama i odnosima.

Ivan Bosiljčić: Da, logika života i ljubavi je često viša od naše. Ako ćemo iskreno, ljudi uglavnom kvare dobre stvari. Učim se da ne budem tvrdoglav u svojim očekivanjima i idejama da ne bih rušio nešto što se samo od sebe sklopi. Živimo u vremenu gde se ruši sva poznata logika. I to je dobro, jer gde prestaje logika, počinje vera. A to je dobra šansa da se malo protegnemo uvis.

Da li ste oboje vični u tome da se strpite i živite u nekim okolnostima koje nisu idealne za porodicu, zarad bolje i svetlije budućnosti i dugoročnih ciljeva?

Foto: Miloš Nadaždin

Jelena Tomašević: Svaka porodica je univerzum za sebe i mislim da nema opšteg saveta kojim bi svi mogli da se rukovode. Svako izmišlja svoju formulu stabilnosti porodice najbolje što zna. Ivan i ja nemamo fiksno radno vreme i često se dešava da smo danima neprestano s Ninom ili da vikendima svi zajedno putujemo kada ja imam koncert ili Ivan predstavu. To je različit princip života u odnosu na sve roditelje koji imaju određeno radno vreme i čija deca tačno znaju kad je tati i mami slobodan dan. Nina je prihvatila naš poslovni ritam, a kad odraste, moći će sama da izabere koji joj sistem više odgovara.

Ivan Bosiljčić: Naš porodični dogovor koga se čvrsto držimo jeste da, ukoliko nije neophodno, nema predugih razdvajanja ili kad god je moguće, da idemo svi zajedno na poslovne puteve. To je istovremeno i jasan parametar po kome prihvatamo poslove. Naročito u inostranstvu. Moj stav je da bi naš odnos s decom trebalo da bude prioritet, jer džaba kasnije novac za skupe školarine ili još jedan stan koji ste zaradili za svoje dete ako ono nije ponelo dovoljno ljubavi iz kuće.

Koliko su svakodnevni mali znaci pažnje važni oboma?

Jelena Tomašević: Mnogo mi znači kada me jutro posle koncerta Ivan i Nina puste da odspavam duže nego inače. Onda oni šapuću i tiho spremaju doručak... Inače sam ja ta koja rano rani, pa pazi da ih ne probudi. Mada bi idealno bilo kada bismo se rasporedili po parnim i neparnim danima (smeh).

Foto: Boba Nikolić

Ivan Bosiljčić: Ali i sama znaš da je to nemoguće, jer ti imaš lak san (smeh). Nina i ja smo spavalice, jedva čujemo budilnik ujutru, ali zato Jelena skoči iz sna kada buba mrdne lisku u našem dvorištu.

Jelena Tomašević: To je istina. I tačno znam koja buba (smeh).

Da li ste nekad željni da provedete zajedničko vreme udvoje ili vam je uvek najlepše da ste s vašom Ninom?

Jelena Tomašević: Ivanov predlog je oduvek bio da, osim svakodnevnog provođenja vremena s našom Ninom, treba da odvojimo par dana samo za nas dvoje i mi to s vremena na vreme praktikujemo. Mislim da je to veoma zdravo za vezu i brak.

Kurir/Story

Jelena Tomašević o svom najvećem hitu: