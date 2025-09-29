Slušaj vest

Asmin Durdžić se odlično snašao u prvim danima boravka u rijalitiju, iako mu je ovo prvi učešće. Mnogi se slažu da je originalan i dosta duhovit, ali je poslednjih dana kako većina komentariše, potonuo.

"Nedostaje mi Stanija"

U Šiša baru je otvorio dušu i priznao šta mu najviše utiče na raspoloženje.

- Nedostaje mi Stanija i da joj pustim poruku. Ona mene stalno blokira zbog svađa zbog Aneli i to nikad nije podržavala. Nedostaje mi mnogo, najteže mi bude ujutru posle emisija i ovako uveče. Ne mogu ni ja stalno da budem jak. Ja razumem Staniju i onda da komentariše bišveg i ja bih to rekao, pa može da sumnja da imam emocije, ali kad te neko pljue dve godine kome si ti pomogao to je neki bol koji nije ljubavni - rekao je Asmin.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

- Rekao si da te bliski ljudi nisu razumeli zašto se boriš da ispričaš svoju stranu priče - dodao je voditelj.

- Ja sam za pravdu i kad je teram nemam granicu. To je jače od mene. Ja sam ćutao tri meseca u sedmici, a one su sve gore bile. Ja ne mogu da se ne odbranim. Došao sam tu pošto me je prozivala, nadam se da će sve tri što pre da dođu, pa da rešimo familijarno za crnim stolom. One su to započele javno, pa bi mi bilo super da je Aneli tu, pa da Stanija, Luka, Grofica i svi vide da li ima emocija i da se pokaže kakve jesmo - pričao je Durdžić.

Odnos sa Lukom Vujovićem

Asmin je nedavno progovorio i o odnosu sa verenikom njegove bivše partnerke Aneli Ahmić.

- Situacija je takva kao što sam pričao. Povredi me to kad se meša u odnos mene i deteta, nerviralo me i kad je rekao da sam p**kica. Nervira me kad uskače dok ja pričam o našoj prošlosti, kao da on bolje zna. Gledam da ga kuliram i komentarišem ono što moram - rekao je Asmin.

Asmin Durdžić u Rajskom vrtu Foto: Printscreen

Šarmirao Milosavu

Asmin je glavna tema ukućana ali i majke bivše učesnice Elite, Milosave Pravilović, koja je priznala da ju je Durdžić šarmirao.

U razgovoru sa Lukom, Milosava je otkrila šta misli i oseća.

- Za stolom me gleda. Ja se postidim, neprijatno mi je, okrenem glavu. Ne krijem da je čovek zgodan, ja to nisam ni počela, on je počeo - rekla je Milosava i dodala:

Foto: Printscreen, Petar Aleksić

- Nije loš kada ga gledam ovako, ali šta će to meni ovde? Nešto mi je sumnjivo oko njega! Jovan mali je rekao što će smuvati mene pre ulaska, a zašto on javno to priča, mene to čudi. Kaže ozbiljno danas: "Ona je moja žena".

Stanija u minijaturnom bikiniju: