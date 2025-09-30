Slušaj vest

Šeki Turković godinama je živeo u Americi, a nakon povratka u Srbiju, kako je i sam priznao, srpska penzija od 23.000 dinara nije mu bila dovoljna za život, pa je u SAD bio prinuđen da vozi mali kombi i raznosi poštu u obećanoj zemlji.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 14.57.56.jpeg
Foto: Kurir

Pevač je u poslednje vreme boravio u Beogradu, a naš paparaco uslikao ga je dok pažljivo bira voće u jednom supermarketu na Šumicama. On se dugo premišljao šta da kupi, a na kraju se odlučio za ono koje je na akciji. Šeki je za kupovinu odabrao i ležerni penzionerski stajling, pa je tako bio u sivoj trenerci i patikama, a novac i druge dragocenosti čuvao je u torbici od koje se nije odvajao.

Podsetimo, u jeku pandemije koronavirusa, razgovarali smo sa Šekijem i tad nam je pričao o skromnom načinu života.

Šeki Turković Foto: Kurir

 - Ja sam ovde, kao, u penziji, imam 23.000 dinara. Imam 67 godina, preko 40 godina radnog staža. Srbiju volim najviše na svetu, to je moja domovina, rođen sam tu, i cela moja familija. Godinama sam imao turneje u Americi, imao sam radnu vizu, plaćao poreze, tako da sam imao pravo na američku penziju, sve sam po zakonu radio. Ako tamo ne plaćaš takse, nadrljao si. I dalje tamo plaćam porez i čekam da dobijem njihovu penziju, ali vraćam se u Srbiju! Ja bez nje ne mogu, volim ovaj narod i druženje s prijateljima. Mikrofon tamo nisam ostavljao, sve vreme sam pevao. Kad nije bilo tezgi i zabava, supruga i ja smo sedali u veliki kombi koji smo kupili. Sad ne. Radili smo isporuke. Amerika je takva, ako ne radiš, spakuj kofere i doviđenja. Nisam se stideo nikakvog posla tamo. Ne kradem, ne lažem, ne varam - priznao nam je svojevremeno Turković.

unnamed.jpg
Foto: Kurir

Kurir.rs

Ne propustiteStarsŠEKI TURKOVIĆ IMA PENZIJU OD KOJE JEDVA SASTAVLJA KRAJ SA KRAJEM! Pevač kuka kako mu je teško: "Da mi nema mikrofona pitao bih se kako bih preživeo"
sequence-10.01-48-16-18.still007.jpg
Stars"KUĆA MI JE SRUŠENA, DOŠAO JE PROKLETI RAT" Šeki Turković danju kopao kanale, a noću mlatio pare u kafani: U Srbiji me nisu hteli zbog mog pravog imena
sequence-10.01-48-16-18.still007.jpg
Stars"REKAO SAM ĆERKI: NEMAŠ POJMA..." Šeki Turković sasuo naslednici BOLNU ISTINU U LICE: Nije talentovana!
aps.jpg
StarsODRASTAO SA MAĆEHOM HAJRUŠOM, OCA ĆAZIMA VIĐAO VIKENDOM: Pevač majku upoznao tek sa sa 14 godina, poslednji boem zaradio milione, pa radio kao KAMIONDŽIJA
1804-dragan-kadic.jpg

 Šeki Turković za Kurir televiziju:

PROGLASILI SU ME MRTVIM, OD KOLEGA ME NIKO NE ZOVE! Šeki Turković progovorio o odnosu sa pevačima i o teškom periodu u Americi Izvor: kurir televizija