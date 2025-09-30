Slušaj vest

Šeki Turković godinama je živeo u Americi, a nakon povratka u Srbiju, kako je i sam priznao, srpska penzija od 23.000 dinara nije mu bila dovoljna za život, pa je u SAD bio prinuđen da vozi mali kombi i raznosi poštu u obećanoj zemlji.

Pevač je u poslednje vreme boravio u Beogradu, a naš paparaco uslikao ga je dok pažljivo bira voće u jednom supermarketu na Šumicama. On se dugo premišljao šta da kupi, a na kraju se odlučio za ono koje je na akciji. Šeki je za kupovinu odabrao i ležerni penzionerski stajling, pa je tako bio u sivoj trenerci i patikama, a novac i druge dragocenosti čuvao je u torbici od koje se nije odvajao.

Podsetimo, u jeku pandemije koronavirusa, razgovarali smo sa Šekijem i tad nam je pričao o skromnom načinu života.

- Ja sam ovde, kao, u penziji, imam 23.000 dinara. Imam 67 godina, preko 40 godina radnog staža. Srbiju volim najviše na svetu, to je moja domovina, rođen sam tu, i cela moja familija. Godinama sam imao turneje u Americi, imao sam radnu vizu, plaćao poreze, tako da sam imao pravo na američku penziju, sve sam po zakonu radio. Ako tamo ne plaćaš takse, nadrljao si. I dalje tamo plaćam porez i čekam da dobijem njihovu penziju, ali vraćam se u Srbiju! Ja bez nje ne mogu, volim ovaj narod i druženje s prijateljima. Mikrofon tamo nisam ostavljao, sve vreme sam pevao. Kad nije bilo tezgi i zabava, supruga i ja smo sedali u veliki kombi koji smo kupili. Sad ne. Radili smo isporuke. Amerika je takva, ako ne radiš, spakuj kofere i doviđenja. Nisam se stideo nikakvog posla tamo. Ne kradem, ne lažem, ne varam - priznao nam je svojevremeno Turković.

