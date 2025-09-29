- Svedoci smo toga da je sve više razvedenih, onih koji varaju svoje partnere i koji se lako odaju porocima. Zato smo moj tim i ja rešili da u ovom spotu prikažemo trenutno stanje u društvu. Interesantan momenat je taj kada muškarac odlazi toliko daleko da u kockarnici u zalog stavlja sat koji mu je poklonila supruga i koji je simbol njihove ljubavi i poverenja. To jasno pokazuje da vreme koje kada jednom nestane, nikada se ne može vratiti, rekao je Đorđe.