Slušaj vest

Pevač Đorđe Mutlak želeo je da kroz pesmu i spot prikaže šta danas mnogi kriju iza osmeha kao i to da razna iskušenja mogu da slome i najjače veze.

Zato je publika u novoj pesmi pod nazivom "Idi ili ostani" Đorđa Mutlaka, kojeg inače i nazivaju naslednikom Darka Radovanovića, dobila šokantnu priču o ljubavi, izdaji i porocima.

Đorđe Mutlak
Đorđe Mutlak i Aca Lukas Foto: Printscreen Instagram

- Svedoci smo toga da je sve više razvedenih, onih koji varaju svoje partnere i koji se lako odaju porocima. Zato smo moj tim i ja rešili da u ovom spotu prikažemo trenutno stanje u društvu. Interesantan momenat je taj kada muškarac odlazi toliko daleko da u kockarnici u zalog stavlja sat koji mu je poklonila supruga i koji je simbol njihove ljubavi i poverenja. To jasno pokazuje da vreme koje kada jednom nestane, nikada se ne može vratiti, rekao je Đorđe.

Đorđe Mutlak.jpg
Đorđe Mutlak Foto: Printscreen Instagram


Životi mnogih poznatih ličnosti mogu se porediti sa ovom pričom. Među svetskim zvezdama koje su se odale porocima i koje je pratila drama u ljubavi su Ben Aflek, Čarli Šin, a kod nas su otvoreno o tome pričali Aca Lukas, Darko Lazić i mnogi drugi.

Ne propustiteStarsZAVIRITE NA GLAMUROZNO VENČANJE ĆERKE SUZANE MANČIĆ: Mlada i mladoženja van sebe od sreće, voditeljka ne krije ponos (FOTO)
Teodora Kunić na venčanju sa suprugom
Stars"NE MOGU DA RADIM, RASPAD JE SISTEMA" Ana Nikolić se oglasila nakon što se nije pojavila na nastupu u Bosni: Evo u kakvim je problemima, ima samo jednu želju
ana 1.jpg
Stars"NEDOSTAJE MI STANIJA" Asmin Durdžić se slomio pred kamerama: Ne mogu ni ja stalno da budem jak...
stanija.png
Stars"IŽIVLJAVANJE" Kristina Spalević ismevala Kristijana, on ne prestaje da se smeška (VIDEO)
Kristijan Golubović Kristina Spalević

STARS EP553 Izvor: kurir tv