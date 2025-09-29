Slušaj vest

Jana Todorović kaže da nikada nije dozvoljavala da joj gosti guraju bakšiš u grudi, te i da bi danas bila milijarderka da je sve to dopustila.

Jana, iako dosta zarađuje, nema problem sa time da priča i o raznim situacijama koje se dešavaju na nastupima.

"Nikada nisam to dopuštala"

„Niste nigde videli snimak na kom mi neko gura novčanice u grudi. Nikada to nisam volela ni dopuštala, možda se desilo jednom iz šale, pa je to neko usnimio. Uvek bakšiš držim u ruci ili stavim oko mikrofona i to je moja politika. Nisam pevaljka, a svako ko želi da časti muziku ili mene može to da uradi na kulturan način. Danas bih bila milijarderka da sam to dozvoljavala, ali ne. Radije bih da nastavim da radim ovako kako sam radila do sada - izjavila je Jana ranije za medije.

1/8 Vidi galeriju Jana Todorović Foto: Print Screen, Kurir, Printscreen Instagram

"Velike grudi su ozbiljan zdravstveni izazov"

Jana je otkrila i da velike grudi nisu samo estetska prednost, već i ozbiljan zdravstveni izazov.

„Mene boli kičma, čak mi je i lekar rekao da je to zbog težine i da čak postoji mogućnost da ih smanjim operacijom,“ priznala je pevačica.

Dodala je da bi volela da može da spava na stomaku, ali joj to fizički nije moguće.

„Svi misle da je to odlična stvar, a zapravo to najviše odgovara mom suprugu, koji u svemu tome uživa,“ dodala je kroz osmeh.

1/8 Vidi galeriju Jana Todorović sa ćerkom Foto: Kurir, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Ćerka odraska u izobilju, a ostala skromna

Kristina Džulijen Todorović otkriva da joj je čivava najdraži poklon koji je dobila od roditelja. Las Vegas, Dubai, Opatija, Beograd, Venecija, samo su neki od gradova koji se smenjuju na fotografijama Kristine Džulijen Todorović, ćerke pevačice Jane Todorović.

Iako su joj roditelji priuštili lagodan život, skupocenu garderobu i luksuzni automobil, Kristina Džulijen Todorović stasala je u skromnu devojku. Tokom gostovanja u emisiji "City Hype", Janina ćerka otkrila je koji joj je poklon od roditelja najdraži.

- Mnogo volim životinje i najviše u životu me je oduševilo kada sam dobila moje kuce. Imam tri psa. Čivavicu, pomeranca i američku akitu. Čivavica mi je bila najlepši poklon, a dobila sam je kada sam krenula u školu. Bilo je to najlepše iznenađenje, jako sam se obradovala.

Dva imena

Inače, Kristina Džulijen Todorović je rođena 2. novembra 2006. godine u Las Vegasu, a iza njenog neobičnog imena krije se zanimljiva anegdota.

- Muž je želeo da se naša ćerka zove Kristina jer mu se dopada to ime. Tek nedavno mi je otkrio da je njegova prva ljubav bila Grkinja i da se zvala Kristina. (smeh) A Džulijen je srednje ime jer se rodila u Americi, i to stoji samo u pasošu - ispričala je Jana, koja sa ćerkom ima odličan odnos - otkrila je svojevremeno Jana za medije.

Jana sa ćerkom: