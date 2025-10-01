Slušaj vest

Mića Jovanović, poznatiji kao Mića Megatrend, ponovo je na ljubavnim mukama. Tek što se rešio devojke koju je optužio da ga je opljačkala, uplovio je u novu romansu sa četrdeset godina mlađom ženom, koja mu je takoreći nabila rogove. Evo o čemu se radi.

Rektor privatnog univerziteta organizovao je u svom domu zabavu, na kojoj je nastao haos.

Smeta mu kad neko baci oko na njegove dame

Mića Jovanović je u žiži interesovanja zbog žena

Mića želi da bude mačo-men

Kako saznajemo, Mića je iz kuće izbacio svog prijatelja, inače visokog funkcionera, jer je poludeo od ljubomore. Naime, njegova mlađa izabranica se naočigled svih nabacivala ovom moćniku, što je Mići zasmetalo.

Detalje priča naš izvor, koji je odlično upućen u ovaj ljubavni trougao.

- Mića baš nema sreće sa ženama. Sa ženom je završio na sudu, s ljubavnicom takođe, ona ga je tek skupo koštala, a poslednja mu je nabila rogove na finjaka. Mića voli mlade dame i sve bi im dao, ali izgleda da one njega ne fermaju. Problem je ovoga puta nastao kad je okupio društvo da predstavi mladu damu i koliko je moćan pred njom, ali je sve krenulo u pogrešnom smeru. Ona voli galantne muškarce, a na toj zabavi je bio jedan takav, pa je ona to osetila i celo veče očijukala s njim. Kad je Mića to primetio, nastao je kurcšlus. Tom čoveku je rekao da izađe iz kuće, izbacio ga jer je poludeo od ljubomore. Nije mu bilo svejedno. S njom se tek posvađao. Prijatelju je poručio da možda nije moćan, ali je imućan. Muči ga kriza trećeg doba, pa je osetljiv - priča naš izvor.

Razdražljiv

Prema njegovim rečima, Mića je veoma osetljiv i može zbog žene čak i da zaplače.

- Sve im on prašta. Svestan je da su s njim jer je galantan, pa ga savladaju emocije jer želi nežnost i pažnju. One mu to pruže, ali zauzvrat traže ozbiljnu nagradu. Ovaj funkcioner je ipak mlađi i u snazi je, a u gradu je poznat kao veliki zavodnik. Njega žene istinski vole, dok je Mića fin i kulturan, pa mu se to obije o glavu - zaključio je naš sagovornik.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Mićom, ali se on nije javljao na broj telefona poznat redakciji.