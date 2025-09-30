Slušaj vest

Darko Lazić i njegova supruga Katarina žestoko su se posvađali i trenutno su razdvojeni jer se on vratio alkoholu, zbog čega je i napravio težak udes u Beogradu vozeći pijan i bez vozačke dozvole.

Kako saznajemo od izvora bliskom ovom bračnom paru, Kaća je od nesreće sva iscrpljena i krajnje razočarana u Darka, zbog čega razmišlja i o razvodu.

Žestoka svađa

- Za vikend je došlo do teške svađe u Brestaču. Kaća ne može da pređe preko toga što se Darko opet odao alkoholu, iako joj je obećao da više nikad u životu neće okusiti ni kap žestine. U žaru svađe, rekla mu je da su završili i da odlazi kod svojih. Ona je toliko ljuta da nije birala reči. Nazvala ga je pijandurom zbog koje je mogla da pogine i da ne želi da ima ništa s njim i da želi razvod. Da li je to samo trenutno jer je očajna i besna zbog svega ili će se predomisliti, ne znam, ostaje da vidimo. Kaća je vrlo tolerantna žena i mnogo je žrtvovala kako bi pomogla Darku da se izbori s porocima i vrati normalnom životu i taman kad je sve bilo kako treba, sad se desi ovo... Baš je razočarana. Otkad se vratila iz bolnice, ne izlazi iz kuće, povukla se i ne želi da priča ni s kim. Sve vreme ponavlja da ne može više ovako da živi - priča naš sagovornik, pa nastavlja:

- Istina je da je udesu prethodila njihova žestoka svađa jer je pre fajronta počeo da pije, što se i vidi na nekim snimcima koji su objavljeni u medijima, iako je on to sve demantovao. Kada je Kaća videla da je popio, iako mu je više puta rekla da na to i ne pomišlja, odmah je tražila da krenu kući. Zbog njene reakcije on je bio jako besan i u automobilu je sve vreme vikao na nju, a onda je došlo i do udarca u autobus. Znam i da mu je tokom svađe u Brestaču rekla i da ju je javno izblamirao jer tvrdi da nije pio i sve pravi ludima, a postoje snimci na kojima se vidi da je pio, kao i saopštenje policije. Kaća je razočarana i zbog toga što sad počinje da veruje u neke priče koje su do nje dolazile ranije - šta je sve radio i kako je lagao, a ona je odbijala da to prihvati. Poseban haos je nastao kada se u svađu umešala i Darkova majka Branka, koja ga je branila, što je nju još više iznerviralo. Lazić je zbog cele ove situacije jako nervozan. On na sve načine pokušava da odobrovolji Kaću i moli je za oproštaj, ali ona mu se ne javlja. Kako bi izbegao dalju svađu, Darko je tog dana otišao za Beograd, gde se i dalje nalazi - zaključio je sagovornik.

Do zaključenja broja, Lazići nam se nisu javljali na pozive.

Podsetimo, Katarina je jednom prilikom istakla da je Darku svojevremeno dala ultimatum - ili ona ili alkohol, ali očigledno da u tome nije uspela.

- Ja sam mu rekla: "Možeš kako hoćeš, ali ne možeš do kad hoćeš!" On je znao da ja sigurno neću živeti takav život. Imao je izbora da li će živeti takav život ili ovakav kakav živi sad. Mislim da je sam izabrao i da je tek sad video šta je stvarno prava lepota života - rekla je nedavno Darkova supruga.

Žestoka kazna

Lazić će zbog udesa morati da plati novčanu kaznu između 200.000 i 300.000 dinara. S obzirom na to da mu je ovo ko zna koji po redu težak saobraćajni prekršaj poslednjih godina, prema rečima advokata Boška Žurića, teško da će se folker ovaj put izvući bez zatvorske kazne, koja je po zakonu propisana 15 dana. Pored toga, automobil koji je slupao, a čija je cena 130.000 evra, nije njegov, već je iznajmljen preko rentakar agencije iz Nemačke. Međutim, auto nije iznajmio on jer nema vozačku dozvolu, već njegov prijatelj.

