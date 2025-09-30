Slušaj vest

Estradna scena na Balkanu poslednjih godina postala je ne samo muzički spektakl već i ozbiljan biznis, pa neretko popularnost na društvenim mrežama direktno prevodi u zaradu.

Sve za pare

Opštepoznato je da su influenseri ti koji reklamiraju razne brendove, međutim, sve više kompanija angažuje mlade muzičke zvezde kako bi što bolje predstavile neki proizvod. Cifre poznatih pevačica i glumica za reklamu i veće su nego što to naplaćuju influenseri, a mogu da budu i veće od honorara za nastup ili ulogu u filmu kad su poznata lica u pitanju.

Ušemila se za mreže

Razni modni brendovi

Pevačice mlađe generacije, koje zarađuju ozbiljne sume od jedne objave ili dva storija na društvenim mrežama, uglavnom su one koje imaju i najviše obožavaoca na pomenutim platformama. Postoji i dugoročna saradnja, kad se reklamiraju u više od jedne objave i dva storija, ali to je onda i mnogo skuplje.

Izdvojili smo neke od mladih muzičkih zvezda koje reklamiranjem nekog brenda mogu zaraditi od 5.000 do 20.000 evra, u zavisnosti od toga koliko traje saradnja.

Ujedinjene

Sara Jo nije jedan od izvođača koji ima nastupe svakog vikenda, a nema ni ogromne milionske preglede na muzičkim platformama, ali ima na stotine hiljada pratilaca na mrežama. To joj daje mogućnost da bude jedna od najangažovanijih pevačica za različite marketinške kampanje raznih modnih brendova i kozmetike, koji joj omogućavaju dodatni izvor prihoda. Kako saznajemo, Sara za jednu saradnju kao reklamno lice za neki brend može da zaradi od 5.000 do 15.000 evra. Pevačica godinama ima uspešne saradnje, tako da, što se nje tiče, više ne morate da se pitate odakle pare Sari Jo za luksuzan stan u Beogradu.

Breskvica je poznata po mladalačkom fazonu i hitovima koji svakodnevno dominiraju Tiktok trendovima. Ona je jedna od ličnosti koju vole bukvalno sve generacije, pa je razne kompanije često angažuju za reklamu na društvenim mrežama. Njena saradnja sa parfimerijama i bjuti brendovima donosi joj između 5.000 i 15.000 evra po kampanji, baš kao i Sari Jo, a koliko će tačno dobiti novca zavisi od trajanja i ekskluzivnosti promocije.

Odlično se snalazi u svakom poslu

Teodora Džehverović je u poslednjih nekoliko godina postala pravi brend sama za sebe. Pre nekoliko dana obezbedila je sebe sa još jednim luksuznim stanom u srpskoj prestonici, a mnogi su se pitali otkud njoj toliko para. Sa milion pratilaca na Instagramu i viralnim hitovima, njena saradnja sa brendovima pafova i sličnih proizvoda može doneti od 10.000 do čak 20.000 evra po objavi, dok veći kampanjski ugovori prelaze i ovu sumu. Ako uzmemo u obzir da Džehverovićeva već nekoliko godina reklamira razne brendove na društvenim mrežama, dolazimo do toga da je bez problema uspela da uštedi veliku količinu novca za kratko vreme.

Milica Pavlović, koja je izgradila imidž pop dive, retko sarađuje sa raznim modnim kreatorima i lajfstajl brendovima. Njena cena za jednu kampanju varira između 8.000 i 25.000 evra, a prestižni ugovori sa luksuznim brendovima mogu biti i znatno iznad toga.

Praktično sa stilom

Veliki prihodi

Takođe, i Džejla Ramović je jedna od miljenica publike, kao i Breskvica, pa je savršena za reklamu kada je reč o kozmetici, ali i skupocenih domaćih brendova u vidu garderobe. Njena zarada od reklamiranja na mrežama kreće se i do 10.000 evra.

Ovi iznosi pokazuju da uspeh na muzičkoj sceni danas ide ruku podruku sa digitalnom prisutnošću i marketinškom vrednošću. Pevačice koje znaju kako da kombinuju popularnost, stil i viralnost svojih hitova u reklami mogu da ostvare prihod koji je često značajniji od same muzičke karijere.

