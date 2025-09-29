TAKMIČAR "ZVEZDA GRANDA" PLAKAO NA SCENI Zbog njega i njegove ćerke se ceo studio podigao na noge, najemotivniji momenat - Ovome se nije nadao
Kandidat muzičkog takmičenja “Zvezde Granda“, Nikola Đorić, napravio je pravu žurku na sceni uz pesmu "Ja bih da pevam još malo" uz koju je ceo žiri ustao i igrao.
On je ubrzo dobio svih sedam glasova, pa je tako svaki član žirija bio u trci za njegovog mentora.
Mili je čak odlučio da se našali pa mu je poručio da nije bio toliko dobar koliko je bilo do toga da je poslednji kandidat i da su svi bili srećni što će ići kući.
- Šalim se naravno, odličan si bio – rekao je Miligram, dok je Bekuta dodala:
- Prva pesma uopšte nije naslućivala da ćeš imati svih sedam glasova, ali si se zagrevao, doveo si nas do veselja i ovo si zaista zaslužio.
Ćerka mu velika podrška
U podršci Nikoli našla se i njegova ćerkica, koja je sve vreme igrala i pevala tokom tatinog nastupa, zbog čega su Nikoli i suze krenule.
- Nisam se nadao da ću ovako odreagovati na scenu mene i nje kako pevamo zajedno- poručio je kandidat u suzama, dok su između ostalog zaplakali i Ana Sević i pojedini članovi žirija.
Nikola se odlučio da izabere Daru Bubamaru za svog mentora, zbog čega je pevačica bila oduševljena.
- Ja sam videla da si ti dobar čovek, čim si zaplakao zbog ćerkice, i odmah sam rekla da si ti za mene- zaključila je Dara.
