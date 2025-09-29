Slušaj vest

Kandidat muzičkog takmičenja “Zvezde Granda“, Nikola Đorić, napravio je pravu žurku na sceni uz pesmu "Ja bih da pevam još malo" uz koju je ceo žiri ustao i igrao.

On je ubrzo dobio svih sedam glasova, pa je tako svaki član žirija bio u trci za njegovog mentora.

Mili je čak odlučio da se našali pa mu je poručio da nije bio toliko dobar koliko je bilo do toga da je poslednji kandidat i da su svi bili srećni što će ići kući.

- Šalim se naravno, odličan si bio – rekao je Miligram, dok je Bekuta dodala:

- Prva pesma uopšte nije naslućivala da ćeš imati svih sedam glasova, ali si se zagrevao, doveo si nas do veselja i ovo si zaista zaslužio.

Ćerka mu velika podrška

U podršci Nikoli našla se i njegova ćerkica, koja je sve vreme igrala i pevala tokom tatinog nastupa, zbog čega su Nikoli i suze krenule.

- Nisam se nadao da ću ovako odreagovati na scenu mene i nje kako pevamo zajedno- poručio je kandidat u suzama, dok su između ostalog zaplakali i Ana Sević i pojedini članovi žirija.

Nikola se odlučio da izabere Daru Bubamaru za svog mentora, zbog čega je pevačica bila oduševljena.

- Ja sam videla da si ti dobar čovek, čim si zaplakao zbog ćerkice, i odmah sam rekla da si ti za mene- zaključila je Dara.