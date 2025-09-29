Slušaj vest

Pevačica Nina Badrić otvoreno je govorila o svom životu i društvu u kojem živimo.

Ona je istaskla da nema uzore sa javne scene, ali da se divi ženama iz privatnog života koje su preživele teške trenutke.

- Svakodnevne žene koje su se suočile sa teškim stvarima u životu i koje su izrasle iz te težine i uspele da ostanu na nogama i da se brinu o deci. Da naprave od njih ljude. Poznajem puno takvih žena koje su mi fascinantne - rekla je Nina.

"Sve što vidite javno je gluma i laž"

Govoreći o sebi, tvrdi da nije sve onako kako se predstavi u javnosti.

- Sve ovo što javno vidite je gluma i jedna velika laž. I kao mala sam bila bila omiljena u društvu, kako u vrtiću tako i u školi. Na moru kad ide ekipa uvek svi pitaju kada ću ja doći. Uvek sam bila predvodnik za gluposti. Bitno mi je da tokom života nisam izgubila istinsku radost duše i dečji iskren osmeh, kako ljudi vole da mi kažu. Kad se to, ne daj bože desi, znaću da me život zgazio - otkriva pevačica.

Nadovezala se na to da je sve maska i pričala koja je zapravo uloga pevača.

- Posao kojim se bavim se zove šoubiznis, mi smo cirkuzanti i kod nas su ljudi došli po komadić svoje sreće i na neki odmor od svoje svakodnevice. Tvoj posao je da ljude oplemeniš na tih dva sata koncerta i da im daš neku lepotu. Najmanje je tada bitno kakav je meni bio dan i da li mi se nešto jako ružno desilo. Na bini moram da prenesem pozitivu ljudima koji su došli da slušaju - kaže Nina gostujući u jednoj emisiji.

"Volim da plačem"

Kada je tema emocija u pitanju, Nina ne krije da je laka na suze.

- Volim da plačem, a poslednjih godina plačem od sreće. Ja sam sve suze isplakala od muke, za to više vremena nemam - tvrdi ona.

Nina se osvrnula i na društvo u kojem živimo i kaže da nije srećna zbog toga što se na ženi uvek prvo zapaža fizički izgled.

- Ovo je dokaz da nismo izašle iz nekih primitivnih okvira, jer se danas čini da je najbitniji fizički izgled. Ako je ženina vrednost samo njena fizička lepota onda smo sada još gore nego gde smo bile pre 100 godina. Nijedno biće ne može određivati fizički izgled. Čovek je puno više od toga.

Žena se kod nas vrednuje po jednom stereotipu. Mi na Balkanu imamo godine za sve. Do kad se žena treba udati, do kada treba da se ostvari kao majka, do kada treba da postane baka... Ako ima jedno, gde je drugo dete. Ako nema nijedno onda sa njom nešto nije u redu... To su stereotipi ovog društva - zaključila je pevačica.

Progovorila o teškim trenucima

Podsetimo, Nina Badrić svojevremeno je govorila o teškim trenucima u životu.

- Bilo je tu svega: nepravdi, borbe, boli, rana, života koji me nije štedeo ni najmanje, pogrešnih susreta, polovnih ljubavi koje su više žuljale nego milovale, ignorisanja. Koliko sam samo nepravde podnela svih ovih godina, a da nisam pisnula niti reč. Kad se sada setim prođu me trnci otkud mi tada hrabrosti da se tako sama “bacim na glavu” – pa kud puklo. Ali ja sam oduvek bila ona ista cura iz centra Zagreba samo sa jednim snom. Muzika će biti moj život. I frajerica i dama. Borac po rođenju i karakteru - nedavno se prisetila.

